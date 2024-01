Hipóteses etimológicas sobre apelidos galegos

Estudar a origem e evoluçom das palavras é umha tarefa complexa, pois sempre existem possibilidades ou novos documentos que podem mudar teses anteriores. Além do mais, “apelidos galegos” é um grupo nominal intrincado nom polo ‘nome de família’ ou ‘sobrenome’, mas pola delimitaçom exigida polo adjetivo “galego”, quer dizer, com origem na velha Gallaecia ou nas diferentes etapas da História da Língua. Podemos estar perante um apelido registado em pessoas nascidas ou residentes em qualquer território do mundo, pois galegos ou portugueses pola sua origem familiar aparecem em países próximos ou mais longínquos.Por ventura um dos pioneiros atuais no estudo dos apelidos galegos seja o escritor José Maria Monterroso Devesa, autor do estudo Nomes de Família Galegos (1989) e até do livro de mais de mil Nomes Galegos do Uruguai (2008). Outro contributo muito didático e prático é o Prontuário de Apelidos Galegos (2019), elaborado pola Associaçom de Estudos Galegos, que embora seja sintético mostra um relevante rigor científico.

Temos apelidos originários de comunidades socioculturais de língua diferente da galego-portuguesa ou portuguesa (o português nunca deve ser considerado na Galiza umha língua estrangeira). Apelidos procedentes da Astúrias som Pondal, de Euskal Herria Murgia, contodo documentamos outros exemplos que mostram umha feiçom que só pode ser galego-portuguesa (Pinheiro). Apelidos genuinamente galego-portugueses seriam, entre outros os que apresentam o ditongo –ei– ou o sufixo –eiro, a forma vulgar do sufixo latino –arius, pode denotar ‘que produz’ ou ‘um lugar’: Ajeitos, Almeida, Asorei, Barbeito, Barreiro, Beiras, Besteiro, Biqueira, Cacheiro, Caeiro, Cavaleiro, Cerdeira, Colmeiro, Concheiro, Couceiro, Cunqueiro, Espinheira, Faveiro, Feijó, Freixeiro, Gesteira, Janeiro, Junqueira, Lavandeira, Negreira, Nogueira, Oliveira, Pereiro, Sequeiros, Sobreira, Teixeira, Veiga, etc. Outro grupo interessante é o constituído por apelidos que integram preposiçom + artigo: Da Aira, Da Bouça, Da Cal, Da Cunha, Da Fonte, Da Pena, Da Silva, Do Val, etc.

Os apelidos derivam de alcunhas aplicadas às pessoas (Ferreiro), topónimos (Gestal, Gesteira), de locais ou ámbitos (Do Campo, Do Rio), de plantas (Freixomil, Feijó), etc. Um tema importante é a distribuiçom dos grafemas em exemplos como Freixo, Seixo, ou Araújo, Feijó, Gil, Janeiro, Rajói com (j) e (g) etimológicos, que devem conservar-se. Duas nótulas: “besteiro” procede do latim (balistariu) ‘soldado que manejava a balista’, umha arma ; “feijó” procede do latim (phaseolus), umha ‘planta leguminosa’, cedo tomou um sufixo –om, -am, atraído pola vogal final ou com sentido aumentativo. A ortografia marca a fonética, existe a ortografia etimológica-histórica mas a do galego oficialista é a do castelhano. Cada pessoa pode decidir livremente conservar a etimológica-histórica ou abusar do “x” e converter o seu apelido numha totobola.

*Professora Catedrática de Universidade