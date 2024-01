Elogio de la pausa

Las ideas, los pensamientos, al igual que las plantas, se riegan, hay que regarlos para que crezcan y se desarrollen. En primer lugar, y desde luego, con la lectura, que es la proteína fundamental. Pero luego hay actividades corporales que coadyuvan eficazmente a ese riego. Algunos lo activan caminando, irrigan mientras pasean, y en ese ejercicio peripatético las ideas crecen, se ramifican, y luego se entrelazan como ramos de cerezas. Terminamos el paseo y alguna idea, algún pensamiento queda adherido a nuestro cerebro. No soy ajeno a esa práctica. Pero también echo mano de otro mecanismo más sedentario y sosegado, pero igualmente fructífero, y acaso aún más. Sentado, reclino levemente la cabeza hacia atrás y la apoyo sobre una superficie blanda, mullida, donde mis maltrechas cervicales encuentren acomodo, y en esa posición de ajustado confort cierro los ojos; así me siento aislado del exterior del que solo me llega la amortiguada claridad que logra traspasar la piel de mis párpados. Y ya en ese leve y sencillo aislamiento, oigo nítidamente mi voz, solo mi voz que surge por entre aquella tibia claridad. Porque durante el día –y todos los días– vivimos cercados por el vocerío enmarañado y múltiple de la gente, por el ruido de la televisión, de los informadores, de tertulianos que todo lo saben, de cansinas pelamesas entre políticos, de sus contradicciones y sus dimes y diretes, del bullicio que llega de ese zoco semicircular que es el Congreso –una de sus dos mitades nos helará el corazón–. Vivimos distraídos, nuestra atención se siente constantemente interpelada desde el exterior. Dice Pascal Chabot que una de las batallas más intensas de nuestro tiempo es la batalla por la atención. Vivimos rodeados de reclamos que pugnan por la captura de nuestro interés y nuestro tiempo.

Por eso se me hace imprescindible y estimo tanto esa pausa en el fragor, ese momento de aislamiento; es en la dulce entrega a ese breve interludio sabático cuando se hace el silencio y este se llena de mi sola voz. Las ideas y las palabras discurren solas, aparecen y desaparecen, las oigo con claridad, limpiamente, se entrelazan, descubren caminos, atisban nuevos horizontes; a veces tengo que empujarlas, levemente, sin esfuerzo; algunas se hacen las encontradizas, las más atrevidas me hacen sugerencias y las más dispuestas se organizan en frases. Con los párpados cerrados, pero consciente, me siento como recogido en mi propia cápsula. Pero no solo acuden a ella palabras e ideas, a veces también hacen acto de presencia imágenes que sugieren ideas, representaciones gráficas, vaporosas e interinas que piden ser traducidas a palabras. Unas se quedan, otras se desvanecen. Me doy cuenta entonces de que es en el sosiego y en el silencio donde se fragua la epifanía de la verdad.

Pero para cultivar este regadío de ideas y palabras en esa pausa sosegada, atmósfera de recogimiento y quietud, necesitamos de un bien cada vez más escaso que es también ingrediente para regar el pensamiento; necesitamos tiempo, tiempo para nosotros, tiempo de silencio, tiempo de aislamiento y un ritmo de vida demorosa. Con toda razón, Sócrates nos prevenía contra la esterilidad de la vida frenética. Tarde aprendemos. Descubrimos el valor del silencio y del sosiego en el ocaso de la vida. Lo ha expresado muy bien el filósofo surcoreano afincado en Alemania, Byung-Chul Han: “El ser solo se condensa en la pausa”. Se refiere al ser que tú eres, lector, lectora, al ser que yo soy. Debemos detenernos de cuando en cuando, hacer una pausa, darnos una tregua para adueñarnos del tiempo y del silencio, y así, recogidos y aislados, ponernos al abrigo de tanto ruido y confusión.