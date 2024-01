Hace apenas unas horas se comentaban aquí las diferencias de todo tipo entre la actitud de Lisboa y la de Madrid, del todo distintas a la hora de atraer inversiones. Aparte del parecido entre los partidos que estructuran los respectivos gobiernos, existe –al menos en opinión personal– un abismo entre ellos: el PSP gobierna solo, con mayoría absoluta y por tanto sin depender de más influencias externas que las de sus votantes y las necesidades objetivas de Portugal como un todo.

Es obvia la lejanía con respecto al equipo del PSOE, muy debilitado por la dependencia de sus socios y la exigencia de sus apoyos parlamentarios. Y probablemente ahí radique la causa de la diferencia entre los dos socialismos. Y las consecuencias negativas que para los intereses de España, sobre todo en materia de inversiones producen esas diferencias. Aparte, claro, de lo distintas que son las estructuras territoriales de los dos Estados. Mientras el país vecino respeta sus diferencias en un marco integrador el actual gabinete español lo hace suponiendo que atender lo distinto es prioritario para conseguir la igualdad. Craso error.

Viene a cuento lo que precede, a un nivel bastante más grave que el de anécdota, de la noticia que acaba de publicar FARO a cerca de la presión que el socio vasco de la empresa gallega Atunlo ejerce sobre la propiedad actual, que es gallega. Y el concepto de “presión” ha de entenderse en su peor versión; no se refiere a la que suponen las ventas, la situación del mercado, u otras circunstancias parecidas. Se trata de plantear la ubicación de la factoría fuera de Galicia bajo la “amenaza” sobre una supuesta situación financiera. Hay quien podría calificar la situación como de chantaje.

Se ha citado la diferencia entre las políticas gubernamentales respectivas. Y en este punto es obligatorio referirse también a la de la Xunta de Galicia. Desde hace demasiado tiempo se subraya que la ventaja portuguesa a la hora de atraer inversiones es, cada vez, mayor. Y se reitera que una de las causas básicas de ello es la farragosa burocracia que espanta inversores, la diferencia que existe entre el conjunto de facilidades que ofrece el país vecino y la racanería de las gallegas. Y eso convierte a este Reino no solo en una peor opción, sino también en un afectado directo por sus consecuencias.

En resumen, pero no como moraleja, es imprescindible reiterar la necesidad urgente de que Galicia modernice sus estructuras administrativas de forma que trámites y soluciones no se vean separadas por una eternidad. Cierto que también cabe exigir otra posición en el gobierno central: su actual política es a medio y largo plazo suicida. La incesante y en aumento carga fiscal a individuos y empresas desanima –por no decir espanta– a la iniciativa privada para invertir aquí. Y si por ahora parece imposible coordinar posiciones comunes con Madrid, la Xunta tiene la obligación de espabilar, reconocer necesidades de modernización administrativa y aumentar en grado de generosidad en las ofertas que se puedan hacer al mundo inversor. La señora Lorenzana, responsable de la Economía tiene tarea pendiente para evitar que Galicia siga siendo víctima de la competencia.