Pues mira que son fieles a la memoria común y a la amistad labrada en duras jornadas de trabajo estos que veis, que llevan medio siglo reuniéndose una vez al año ya desde que trabajaban en Sillería de Citroën. Son Rubio, Chicho, Puch, Soto, Armando, Agra, Mario, Moncho, Armando y Urbano, conocieron por dentro y fueron testigos de la evolución de aquel Citroën que se asentó en Vigo y ahora, jubilados, no se olvidan de aquel espacio común laboral que compartieron tantos años.

Un encuentro de ecumenismo entre cristianos en los Capuchinos

¿Y qué harán vigueses como David Junquera, Javier Akerman, Dámaso Couto o Enrique García mañana en los Capuchinos? Pues ecumenizar desde sus respectivas fes cristianas. A ver si lo explico. Pasamos en las sociedades avanzadas tiempos de atonía religiosa, eso que el filósofo Bela Hamvas calificó como cerrilismo ateo y a quienes lo practican de pobres de espíritu sin capacidad siquiera para aspirar al reino de los cielos. Pues no sé si esto lo afirma en uno de sus libros en clave irónica o con intenciones literales pero no todos entre nuestros coetáneos y compatriotas tienen tal arrogancia atea. A ver si no qué significa que mañana, jueves, a las 19,30 horas en la parroquia de los Hermanos Capuchinos (Vázquez Varela 15), se celebre y convoque a quien quiera a un acto ecuménico con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Ahí tendréis a representantes de iglesias como la anglicana, con Javier Akerman; la Evangélica con David Junquera; la Ortodoxa con Dámaso Couto y la católica con Enrique García Gutiérrez, delegado Diocesano de Ecuménico. Esto no es nuevo, se reúnen cada año en este acto para el que invitan a la diferentes personas que deseen asistir.

Gondomar, promotor de lecturas

¡Eureka! El próximo sábado Espazo Lectura y el Ayuntamiento de Gondomar inauguran las nuevas instalaciones de la Casa da Lectura. ¡Bien por Beatriz Núñez, presidenta de Espazo Lectura; por Paco Ferreira, alcalde de Gondomar,; por Concha Costas, expresidenta de Espazo Lectura; por Paula Carballeira, escritora y socia-protectora … implicados en ello! Fomentar la lectura es luchar contra la mediocridad ambiental, para desarrollar habilidades cognitivas, bajar el estrés… Leo en una encuesta del Ministerio de Cultura de 2023 que hay un porcentaje de españoles (35,2%) que no leen nunca o casi nunca, si bien se ha reducido en estos diez últimos años. Bueno, menos mal, creí que estábamos peor y eso parece cuando miras alrededor y ves que todo el tiempo libre parece estar ocupado por series televisivas o los más diversos juegos virtuales en detrimento de la lectura de libros. Es que ya casi no ves gente con un periódico siquiera bajo el brazo. A Gondomar le honra tener una Casa da Lectura hace 12 años y una organización, Espazo Lectura, aún con más, nada menos que 18.

La Palestina de Roberto Cerecedo

Dura batalla y muchas críticas las que va a tener el periodista vigués asentado en Madrid, gestor cultural, presidente de la Asociación de Periodistas Gráficos Europeos Roberto Cerecedo, con el que hablé ayer por teléfono cuando esperaba una llamada desde Antena 3 de Susana Griso. No por culpa de Susana, no, sino porque Roberto está empeñado en una lucha sin cuartel para que se envíen armas o ayudas en general al pueblo palestino y tal era el tema previsto con la Griso. Roberto es hermano de Cuco Cerecedo, periodista superconocido en su tiempo y cuyo nombre se le ha dado al premio de periodismo más conocido, una de cuyas entrevistas, al Arafat de hace más de medio siglo, dio la vuelta a mundo (elblogderobertocerecedo.blogspot.com).