¿Cómo nos hemos podido equivocar tanto?

Es sabido que los directivos de Silicon Valley alejan a sus hijos de los dispositivos digitales, que los educan en colegios libres de herramientas tecnológicas hasta la Secundaria y que prohíben a las niñeras el uso de su propio móvil durante su jornada laboral. Por algo será.

Mientras tanto, mientras generaciones de niños y niñas de Silicon Valley juegan con el oso Yogui, en los hogares y coles de nuestro país, el juego se ha instalado en otra cancha, la cancha de las herramientas tecnológicas con acceso libre a internet y a contenidos de adultos. Y ahí continuamos anclados. Tanto, que solo hace poco, y no sin una absurda polémica, algunas comunidades autónomas –Galicia entre ellas– prohibieron el uso de móviles en los centros escolares, salvo cuando se establezca como herramienta pedagógica o cuando existan razones de necesidad o excepcionalidad.

Comprar un móvil, una tableta, un smartphone a un menor es el regalo de las buenas notas o porque sí, o porque todos los demás lo tienen y tú también corazón y así también siempre sabremos dónde estás.

Y ahí los tenemos, ya los ven, a nuestros infantes, móvil en mano, su segunda piel, con los ojos inyectados en la pantalla, a la que se amarran y se pegan como con pegamento Loctite.

Su juego está en las redes sociales y en el acceso libre a internet, donde las páginas porno se sirven en bandeja sin restricción alguna.

Pero, antes de continuar con este presunto artículo, permítanme un inciso porque les voy a dar una buena noticia: el Consejo de Ministros del pasado 16 aprobó impulsar la protección de los menores frente al acceso a la pornografía en internet y también la creación de un sistema de verificación de edad para el acceso a las páginas web restringidas a personas adultas. Un aplauso para la buena y necesaria iniciativa. No la demoren y pónganla pronto en marcha.

Retomo el hilo suspendido y continuo.

El informe “(Des) información sexual, pornografía y adolescencia”, elaborado por Save The Children en 2020, revela que los y las adolescentes ven pornografía por primera vez a los 12 años y que casi 7 de cada 10 (el 68,2%) consume de forma frecuente, a través del teléfono móvil, contenidos pornográficos gratuitos online (el 98,5%) basados de manera mayoritaria en la violencia y la desigualdad.

Cuando comenzó el furor por los móviles y después por las tabletas, generaciones de menores –sobre todo de las clases bajas y medias– se quedaron colgadas de ellos y accedieron a internet y al porno sin restricción alguna.

Es evidente que existe relación entre el acceso a la pornografía y el aumento de violaciones y agresiones sexuales. Las noticias de cuándo se producen en grupo nos dejan atónitos, asustados, horripilados, escandalizados.

Está comprobado que el porno crea en los menores imágenes distorsionadas de la realidad que afectan a sus relaciones personales y también que promueve conductas violentas y machistas. El peligro de adicción a la pornografía de los pequeños es evidente.

"Los sobreprotegemos y, sin embargo, con ojos oblicuos, dejamos entrar al diablo por la puerta trasera"

Ante esta situación, me pregunto: ¿cómo ha podido suceder así?, ¿cómo no hemos encendido a tiempo las luces rojas de peligro?, ¿por qué no se han tomado las medidas necesarias para proteger a los menores?, ¿por qué no los hemos visto tirados por culpa del galope del caballo tecnológico?

Tal vez porque, como papanatas, hemos adorado al becerro de la tecnología, de naturaleza adictiva; porque no hemos calibrado el coste de tener al vástago enchufado a la tableta o al móvil para que no nos dé la vara; porque el control sobre el uso que un menor hace del ordenador requiere saber informática y tiempo, que muchas veces no se tienen; y también porque resulta un mal necesario que la tecnología ayude a las madres en el cuidado de los hijos e hijas cuando sus ingresos son escasos, no hay abuelos/cigüeñas ni servicios sociales y los padres cuidan la mitad del tiempo que ellas: una media de 3,7 horas frente a una de 6,7 horas ( según datos de la última encuesta del CIS sobre percepción de la igualdad y los estereotipos de género en la sociedad española).

En fin, no se me ocurren más respuestas a las preguntas planteadas. Solo sé que adoramos a nuestros hijos e hijas, los matriculamos en los mejores colegios posibles, participamos en el WhatsApp de grupo de las asociaciones de madres y padres, queremos que sepan de todo, que sean casi príncipes y princesas, que hagan todas las actividades posibles y deportes, los sobreprotegemos y, sin embargo, con ojos oblicuos, dejamos entrar al diablo por la puerta trasera.