Significado político da “Antífona da Cantiga”

Despois de ser reprimido con ferocidade, o Partido Galeguista reconstruiuse en Coruxo, Vigo, e so a direción de F. F. Del Riego. Logo, no ecuador do século XX, a vella toupeira sacou o fuciño fóra do buraco ao crearse a Editorial Galaxia, sempre nesta cidade atlántica. Foi o seu primeiro presidente Ramón Otero Pedrayo, quen fora destituido da cadeira do instituto e reducido ao silencio. Vicepresidente, o arquitecto Gómez Román, que se desempeñaba tamén como presidente do PG clandestino. Con diferentes características, outras editoriais de vocación galeguista xurdiran no eixo de 1950: Benito Soto, Monterrei, Bibliófilos Gallegos...

"Asáltanos a pregunta: por que o primeiro libro de Galaxia se imprime en Madrid e non en Galicia?" Ocupémonos xa da historia do primeiro libro editado por Galaxia: Ramón Cabanillas, Antífona da cantiga,Vigo, 1951 (pero impreso en Madrid). Trátase dunha selección de cantigas populares pasadas pola peneira finísima do alto poeta do agrarismo nacionalista e republicano, colaborador do 5º Regimiento de Líster, Ramón Cabanillas. Este, durante a Guerra Civil, lograra reunirse coa súa familia en Cambados. Daquela, o poeta non só non renunciou aos principios seus senón que se sumou ao galeguismo organizado implicándose na nova disciplina. Daquela, Cabanillas, coma antes Victor Hugo en Francia, era considerado polo pobo o Poeta Nacional de Galicia. A edición da Antífona de Cabanillas amosaba na contracapa o logotipo de Galaxia deseñado por Xaime Illa Couto, antigo activista das Mocedades Galeguistas. As belas ilustracións marcadamente identitarias, non aparecían asinadas e poderían ser atribuidas a Xosé Sesto aínda que non a aquel Xohan Ledo que sería, en diante, inspirador de toda a imaxe visual da editora. A Antífona ostentaba unha dedicatoria do autor a Álvaro Xil Varela, mecenas galeguista que, probabelmente, estaba favorecendo a nova empresa editorial. Féchase o libro cun colofón, modelo dos que levarán os futuros volumes de Galaxia, redactado polo propio Cabanillas cunha referencia relixiosa que estaría destinada a aplacar a ferocidade nacionalcatólica dos censores. O libro ten como elemento principal un discurso brillantísimo de Cabanillas que termina co lema DEUS FRATESQUE GALLAECIAE, berro de combate da Revolución Irmandiña. A obra aínda incorpora uns “Comentos Filolóxicos” debidos ao xove Isidoro Millán-Pardo que, seguramente, estaban abrindo unha nova era dos estudos sobre lingua galega. Despois desta pequena incursión á historia da Antífona da cantiga asáltanos a pregunta: por que o primeiro libro de Galaxia se imprime en Madrid e non en Galicia? En todo caso, a Antífona luciu nos escaparates das librarías, chegou aos domicilios dos suscriptores e cumpriu a misión para a que fora coidadosamente deseñado: ser un facho orientador na noite sen lúa, que dixera Celso Emilio.