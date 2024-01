Sirviendo Coño

Aquí va un titular para generar “hype”. Hace unos años hubiera escrito “darle un poco de bombo” a este artículo en vez de “hype”; viene siendo lo mismo, pero en un lenguaje más actual, y es que las palabras importan, y ¡mucho! Cuando pensamos, lo hacemos con palabras, el pensamiento no es un proceso psicológico evolucionado si hablamos de comunicación, va como por escalas: pensamiento, expresión oral y, en la cúspide, la expresión escrita; no obstante, lo que hacemos constantemente es pensar con palabras, por lo que es muy interesante valorar esto en la hipótesis del sexo y del género que se estudió hace unos años, en la que, teniendo en cuenta los diferentes idiomas, se puede “sentir” un objeto de una forma o de otra; un ejemplo es el SOL, el astro rey: en castellano es masculino, con lo que le damos connotaciones de fuerza y poder, sin embargo en alemán la palabra SOL es femenina, por lo que se relaciona con la calidez y el confort. Lenguaje y pensamiento machista, sí, así es. Pero como estamos aprendiendo, vamos a fijarnos en lo positivo, que es el cambio, estamos cambiando y es para bien.

Diversidad y evolución

Si formas parte de la llamada Generación Z o centennial (personas que han nacido entre el 1997 y 2010, aproximadamente), o tienes a tu alrededor a alguna persona de esta generación, es posible que hayas escuchado o uses expresiones como “Por el culo” (PEC) o “me lo meto por el culo” para expresar algo que es muy apetecible. También en esta línea se usa “Living”, “Mood” para comunicar el estado en que te encuentras; “Random”, anglicismo que significa aleatorio y que se usa para decir que algo no es demasiado trascendente; las siglas “OTP” (One True Pairing), como sinónimo de “la media naranja”; o también, y ésta me encanta, “Servir coño”, que viene diciendo que la persona ha hecho algo muy bien, con presencia, talento, maestría y poder.

Cuando las personas que no formamos parte de esta generación tratamos de integrarlo en nuestro lenguaje, no encaja y puede ser motivo de mofa. En mi caso, he probado estas Navidades con mi prima de 22 años (una servidora tiene 45), y se me quedó mirando tal cual hacía yo en los 90, cuando mi abuela decía entre risas “guay del paraguay” para intentar acercarse a mi “mood”. Bromas aparte, el lenguaje y nuestras expresiones definen, de alguna manera, quienes somos o quienes queremos ser, no hablamos igual en un contexto académico que en un entorno relajado de amistad.

Sexualidad en el lenguaje

La forma de expresarnos, además de influir en nuestras emociones y en nuestra salud, nos delata y habla de nuestra personalidad, cultura y biografía; por ejemplo, si alguien se dirige a ti con el adjetivo “mojigata” o “santurrona”, ya se puede entender que lo está expresando probablemente un señor “del ayer”, con valores muy alejados del feminismo y con la creencia de que las mujeres tienen que tener conductas pro-eróticas o seductoras simplemente para agradar. La sexualidad y, en muchas ocasiones, los genitales, forman parte del lenguaje coloquial, común, y creo que está cambiando y evolucionando a un formato mucho menos machista, aunque aún nos quedan aquí algunos ejemplos solo relacionados con los genitales femeninos y masculinos:

*Con dos cojones: denota valentía, arrojo, empeño.

*¡Qué coñazo!: expresa aburrimiento/hastío.

*Cojonudo: bueno.

*¡Es la polla!: algo grato.

*Me tienes hasta el coño: me tienes harto/a.

Dando la vuelta al “¡que te den!”

Hablemos de una práctica sexual: la penetración anal la usamos constantemente, con el famoso “que te den por el culo”; existe la versión un poco menos agresiva: “que te den por saco”, aunque parece ser que, si nos basamos en la etimología griega, viene siendo lo mismo. Es decir, es un mal deseo, algo malo; la introducción en el lenguaje de “Por el culo” (PEC) como algo positivo ha dado absolutamente la vuelta a la comunicación de la calle. Las nuevas generaciones no sólo escriben letras machistas y ofensivas en las canciones de reggaeton o trap, ni mucho menos; un grandísimo sector de la juventud usa expresiones de forma más o menos consciente que sustituyen el coño como algo aburrido por todo lo contrario: “Servir coño” como un sinónimo de ser una “reina” o una “maestra”.

Que nos queda mucho, obviamente, sin ir más lejos no nos deshacemos del “puta”, en todos sus derivados, "hijas e hijos de" etc. Esto nos da para otro debate que, obviamente, PEC.

Espero haber servido un poquito de coño hoy, placeres, y os invito a visitar nuestra web www.saludplacer.com. ¡Hasta la próxima!