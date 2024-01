Por su investigación sobre El Cable Inglés, nos enteramos de que el primer partido de fútbol celebrado en España tuvo lugar en Vigo. Este miembro del Instituto de Estudios Vigueses sostiene, además, que el Exiles Vigo F.C. es el club de fútbol más antiguo de España y de la Europa continental, pues se estableció en la ciudad en 1873. Discípulo de la escuela de Gerardo González Martín y Jaime Garrido, es un investigador incansable que nos descubre en cada uno de sus trabajos que Vigo tiene un magnífico patrimonio cultural que conservar. Autor entre otros de Vía Vigo: la historia del Cable inglés y Cable Alemán en Vigo o La Primera Guerra Mundial en Vigo, ahora investiga el Regimiento Militar Murcia 42, tan vinculado a la ciudad (jose.cabanelas@live.com)

Foto: Augusto Rodríguez

¡Bienvenida, Iria SorPresa!

Es una mujer sorprendente esta Iria Presa, Iria SorPresa como con su humor habitual se autodenomima. El jueves esta beadense presentó en la Escola de Artes e Oficios viguesa, entre otras cosas, el facsímil de Plumazos (1911), folleto del topógrafo y pensador anarquista vigués Ricardo Mella Cea, publicado junto con un texto suyo. Conozco a Iria, a la que me presentó Luis Otero allá por 2013 e hicimos unas cuantas tertulias en la terraza del bar Princesa de la Plaza de la Constitución, y ya entonces escribí en FARO sobre la devoción de esta mujer cálida, acogedora y sonriente por el vigués y principal teórico del anarquismo Ricardo Mella. Un día allá por 2019 me dijo: Me voy a México en busca de la descendencia de Mella. Hoy se ha convertido, diez años más tarde, en principal biógrafa de toda la familia porque nadie como ella ha hecho tan gran labor detectivesca por el mundo –ha tenido que viajar aquí o allá– para localizar a los descendientes de Ricardo y Urania, que tuvieron nada menos que 12 hijos. Su labor ha sido tal que la misma familia que le queda tres o cuatro generaciones después se ha reencontrado y recuperado la consciencia de sus orígenes por ella misma. Llevaba yo varios años sin ver a esta mujer pasional, allá por 2013 de ropas coloristas, como sus palabras, ya volcada hace 10 en la búsqueda de Mella. ¡Bienvenida, Iria SorPresa!

Los cien tacos de Guillermina

¡Hola Guillermina Martínez Silva, cariño nuestro, felices cien años! En 1924 naciste en Portugal pero ese mismo año, precisamente cuando el marqués de Alcedo donó el pazo de Castrelos al pueblo de Vigo y gobernaba España Primo de Rivera, te trajeron a Domaio y en 1929 ya estabas en Vigo y en tu barrio de Chapela. Tiempo duros tienes que haber pasado en esa guerra civil que te tocó a los 12 años, la venta de pescado por las casas... pero todo pasa y , mira, me cuenta tu nieta Lorena López (directora de Vigo Porté) que eres una centenaria adorable muy conocida por todos los vecinos de Chapela, amable y tan presumida que sigues yendo a la peluquería en un no a las canas. Entretanto, has tenido 6 hijos, 7 nietos y 8 bisnietos , 2 de tus bisnietas son canarias y otros 2 alemanes y ahí sigues toda farruca. Sabemos que a primera hora de la mañana Lorena te sorprendió con un ramo de 12 rosas, tu flor preferida, y recibiste una planta de otra de tus nietas y bisnietas canarias. Pues nada ¡felices cien, Guillermina!