¡Quién fuera delfín!

Si hay un padecimiento injusto y fatigoso es el de aguantar a los pelmazos, a los plastas, aquellos que te cuentan banalidades con una copiosidad de detalles innecesarios, o los que te sueltan la retahíla de sus enfermedades con todo tipo de pormenores anatómicos y quirúrgicos, incluido el postoperatorio, los que te explican con agobiante prolijidad y pasión de adicto la dieta que están siguiendo, los que tienen un discurso repetitivo y monocorde, los que ejercen de consejeros espontáneos para explicarte cómo debes vivir, qué debes comer, cuánto debes dormir, qué dieta debes seguir y todo ello adobado con un repertorio de exposiciones y apostillas plomizas, superfluas, inacabables. Te abordan en la calle, te horadan por teléfono, y sin miramiento alguno te espetan un monólogo monolítico. Además de inaguantables, son cronófagos, devoran tu tiempo, te lo okupan con discursos inútiles que ni te importan ni quieres escuchar. Con la edad, cada vez los tolero menos; pienso que el tiempo que me queda no puedo malgastarlo aguantando sujetos plúmbeos y peñazos.

No es fácil luchar contra esta especie cargante. Se me hace cuesta arriba decirles “basta, para ya, por favor”, o el muy monárquico “¿por qué no te callas?” Al no decidirme por estas fórmulas agrestes, he buscado algún otro remedio para sobrellevarlos con aparente urbanidad. Por ejemplo, he pensado en la posibilidad de la autohipnosis, de modo que, aun permaneciendo con los ojos abiertos, logre desconectar del entorno, autoprogramándome para volver a la realidad en el instante en el que el sujeto moledor deja de hablar. Pero no es posible porque no puedo, a la vista de mi interlocutor, poner en práctica el ritual previo: cerrar los ojos hasta alcanzar un estado hipnótico que me permita abrirlos luego y mantenerme así aparentando que escucho, pero evadido mentalmente. Obviamente, terminé por abandonar esta idea.

Ensayé otros métodos. Sabido es que cuando uno duerme las neuronas corticales se hacen insensibles a los estímulos del exterior; pero como de esa manera hay animales que durante el sueño quedan a merced de salvajes depredadores, la sabia naturaleza ha dotado a algunos de ellos de la capacidad de disociar la actividad de ambos hemisferios cerebrales, de manera que pueden dormir con un único hemisferio cerebral (el derecho o el izquierdo) a la vez que mantienen abierto un solo ojo, el del lado contrario al hemisferio entregado al sueño. Ocurre así, por ejemplo, con los delfines. Del mismo sistema –hemisferio cerrado y ojo contralateral abierto– gozan algunas aves. También hay especies de reptiles dotados de esa actividad asimétrica de los hemisferios cerebrales, uno duerme y el otro se mantiene alerta. Pensé que el sistema era ideal para sortear al peñazo de turno: desactivas un hemisferio, mantienes el ojo contralateral abierto, desconectas y, mientras tanto, el pelma a lo suyo, pero tú no te enteras ni le oyes, y aprovechas para echar una “pestañá”, que dicen los andaluces. ¡Ah, sí, muy fácil de decir, pero imposible de hacer para los humanos! La naturaleza nos privó de tan socorrido remedio, carecemos de esa prodigiosa capacidad disociativa de los hemisferios cerebrales; por eso, y pese a mi empeño y largo entrenamiento, todos mis intentos fracasaron. Lo intenté a solas en mi habitación; con todas mis fuerzas trataba de desconectar el hemisferio cerebral derecho mientras mantenía el ojo izquierdo abierto y avizor. Me apliqué con ahínco, una y otra vez me esforcé. ¡Nada! Lo único que conseguí fue que al cabo de un rato terminase con los dos ojos cerrados y ambos hemisferios aletargados, es decir, completamente dormido; y así me encontraron, tras una sesión de entrenamiento, cuando vinieron a avisarme para comer.

También lo intenté el otro día cuando me abordó en la calle el palizas de turno. Cuando vi que, cual depredador urbano, iba a dar comienzo a la tabarra, traté de adormecer el hemisferio izquierdo al tiempo que mantenía el ojo derecho abierto y el izquierdo cerrado. Mientras lo intentaba, el peñazo me preguntó si me había entrado una mota de polvo en el ojo y seguidamente, sin esperar mi respuesta, se puso a explicarme los diversos remedios para rehabilitar el ojo, y como siempre con profusión de detalles superfluos. Los dos hemisferios cerebrales se me vinieron abajo sumidos en profundo desánimo, y de los ojos, ya abiertos, casi se me saltaron unas lágrimas de impotencia y desesperación. ¡Ay, quién fuera delfín!