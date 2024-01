Saben aquel que diu?

Coido ben que han de ser un cantos –se cadra, bastantes– aqueles/as de entre Vdes. que xa visionaron o film no transcurso das pasadas semanas. Estoume a referir, desde logo, a Saben aquell, a fita dirixida por David Trueba e con David Verdaguer como principal protagonista no papel de Eugeni Jofra i Bafalluy, o xenial –e infelizmente desaparecido– Eugenio.

Pero non; non conforma o obxectivo destas liñas levar a termo ningunha aproximación crítica respecto da fita que vimos de citar. Mais si que constitúe un propósito das mesmas facer memoria, deixar constancia de que si houbo un tempo na historia deste país de países, tribo de tribos e etc no que un artista catalán, e contando contos –máis que chistes–, sen disimular para nada o acento nativo e empregando aínda determinadas palabras nese idioma, conseguiu que toda a “pel de touro” se puxese a rir con ganas. Como aplaudían así mesmo as boas xentes –e coreaban: “al vent,/la cara al vent,/el cor al vent (…)/al vent del mon”– a mítica cantiga de Raimon aquel 1 de abril de 1976 desde as bancadas do Pavillón de Deportes do Real Madrid.

“O tren”, mais asemade “Corpiño xeitoso”, “San Antón” e “Pandeirada”: catro temas no máis alto do hit parade, e non vale para nada argumentar que Do Barro contaba co parabén de fulano ou mengano. Simplemente pasou que aragoneses, andaluces, madrileños… e galegos, claro é, foron querelo así. En fin, non resultaba extraño tampouco daquela oírmos cantar “Ezkangoietan” ou “Ibikaria” dos beizos de Patxi Andion.

"Nin confusión nin caos nin Babel. Para surbirmos ao ceo tan só fai falta 'un poquito de gracia y otra cosita'

Que foi acontecer, entón? De certo, erraban –e moito– todos aqueles/as a apostrofaren a Jordi Pujol, marzo de 1996, para que este se expresase, si ou tamén, en idioma castelán. Primeiro, porque a D. Jordi nunca se lle entendeu nada de nada, viñese falar na lingua que fose (“abcdef, ghijklm,nñopq… Catalunya”) e, segundo, porque o problema do exhonorable e mais dos seus continuadores nunca foi, precisamente, de carácter lingüístico. En todo caso, o catalán serviulle, e sérvelles, como cortina, como puro e duro telón de fume. E o fume, sabido é –xa o cantaban The Platters: “Smoke gets in your eyes”– cega sempre os ollos.

Estamos a habitar momentos complicados. Tanto que mesmo semella que cousas como as que vimos de lembrar nos anteriores parágrafos –Eugenio, Do Barro…– deveñan moi difíciles, cando non inauditas, nos días que corren: trincheiras por aquí e acolá e mesmo moita atención, moito coidado co fogo amigo! Malos tempos, pois, para a lírica pero tamén para a ficción e mais o ensaio de calidade, para o rock’n’roll legal e aínda para o pop e mais o folk preñados de acentos amables. Malos tempos, seica, para o humor.

Xa que logo, calquera xeira pasada foi mellor? Non, para nada. Daban a noticia os diferentes medios –nin que dicir ten, entre eles, este moi venerable rotativo na vangarda arreo–: “Vivo en un planeta que habla la lengua de nuestras abuelas:/lenguas ancestrales, lenguas diferentes, con su identidad (…)/, nadie tiene derecho a imponer tu manera de hablar/interpretando el mensaje de la libertad”. Velaí como dá inicio o pasodobre levado a termo, para este Entroido 2024, pola comparsa “Las hijas de Neptuno”; estrofas que dan paso de contado a esoutros versos en euskera, galego e catalán: “Euskalherrian kantua entzute da (…) soa unha mariñeira cantiga (…) paraules que parlem de llibertat”. Olé Cádiz, olé e olé!

Confusión? Caos? Barafunda? Desconcerto? Babel? Saben Vdes. aquel que diu que unha vez estaban erguendo unha torre moi alta moi alta, máis alta que os castells da Colla dels Xiquets de Valls e que, de súpeto a un dos construtores se lle veu á cabeza que, ao mellor, estaban facendo el babau –o parvo, vaia– porque, ao cabo, sabido é que para subir ao ceo… tan só se necesita un poquito de gracia y otra cosita? Pois iso.