A este paso, y si las encuestas siguen como hasta ahora, los pesoeciatas de aquí van a tener que recurrir al CIS de Tezanos. Y es que no hay un solo sondeo que de razón al optimismo que demuestran los tres principales partidos. El PP, cree que su mayoría absoluta será sobrada; el PSOE está convencido de que como mínimo subirá al segundo puesto y al BNG no hay quien le quite de la cabeza la Presidencia de la Xunta. Ojo...

Lo cierto es que los trabajos que se encargan corresponden por ahora a los medios afines a los populares. Unos les dan entre 40 y 42 escaños, y otros –más rácanos– se quedan en 39. Y una cosa en cambio es constante: mantienen a las mesnadas del señor Besteiro en el último lugar parlamentario. Avecilla no lo acaba de creer, pero ya se sabe que a los sondeos los carga el diablo. Yes... Por lo que le cuentan al pájaro en la madrileña Génova street hay un convencimiento total de que la victoria de O Noso Presidente será con una mayoría cómoda. Pero, por si acaso, el señor Feijóo echará el resto para apoyar a su sucesor. Porque ambos se la juegan: uno en la presidencia y el otro como jefe de la oposición nacional. Hay mucho ambicioso suelto. ¿Eh? Todos los demás participantes en la carrera esperan un milagro: que las urnas le den siquiera un escaño. Según Anacleto, el que más cerca está de conseguirlo es Sumar, y el que menos, Podemos. En el medio se queda Vox, que no ganará, pero puede fastidiar. Y los jacomitas de Ourense que sueñan con un acta decisiva. O sea, que de ser preciso apoyarían al PP. ¿Capisci...?