O 29 de agosto de 1924 falecia um dos filósofos, psicólogos e nacionalistas galegos mais relevantes das primeiras décadas do século XX. Este professor de Psicologia, Lógica, Ética e Direito no Liceu Eusébio da Guarda na Crunha, Johán Vicente Viqueira, nom desgostaria do uso da escrita etimológica no seu apelido. Como acontece dolosamente com outras figuras da Galiza, na bibliografia oficialista silenciam os seus postulados, dignamente restituídos com as palavras do Jenaro Marinhas (1994), ao censurar os que naquela altura se chamavam nacionalistas galegos, tam longe do nacionalismo cultural proclamado por Biqueira. Este silêncio culposo será corrigido proximamente com a excelente ediçom crítica de António Gil (2024), umha fonte exaustiva de informaçom muito atualizada.

Biqueira foi um dos primeiros nacionalistas galegos em estabelecer o paralelismo entre o que hoje é conhecido como “reintegracionismo galego-português”, modelo muito próximo ao existente com o flamengo-neerlandês, no território de Flandres, regiom localizada parte na França, parte na Holanda e na Bélgica. Conheceu e participou junto com outros professores comprometidos com a dignidade da língua, cultura e história da Galiza, integrantes das “Irmandades da Fala”, em muitíssimas atividades; um dos seus princípios vitais era que o conhecimento deve ir acompanhado da açom. Nos seus contributos utilizou majoritariamente o idioma galego, com a defesa notória da “antiga ortografia galega, porque se parece muitíssimo à portuguesa e facilita o número de leitores, coincide com a das outras línguas latinas, é etimológica, foi defendida e empregada nas suas publicaçons por António de la Iglesia no século XIX e pode ser a base para a reforma da fonética galega hoje tam castelhanizada” (A Nosa Terra, 20 de janeiro de 1918).

A situaçom da Galiza, como antecipárom Biqueira ou Carvalho Calero (“O vôo do flamengo”, 1981), é muito semelhante à existente na Bélgica com os flamengos, submetidos durante mais de um século a umha política malévola por parte dos detentadores do poder, para convencê-los de que falavam umha língua diferente à dos Paises Baixos. Esta tendência “particularista” nom prevaleceu e hoje a língua oficial de Flandres é o neerlandês, facto confirmado polo Tratado da Uniom Lingüística entre Flandres e os Países Baixos (“Neerlandesa Taalunie”) em 1980. Vencêrom e convencêrom os defensores da “Uniom Lingüística” no domínio da Língua e das Letras neerlandesas, perdêrom os defensores da premissa das duas línguas diferentes.

Urge dissociar identidade lingüística de umha determinada pertença política ou estrutural, é possível ser cidadao galego e falar galego-português, como também se pode ser cidadao italiano ou tirolês e falar alemám.

*Professora catedrática de Universidade