Iniciada, aunque no de forma oficial, la campaña electoral gallega cada día es más evidente que existe el riesgo de que acabe convirtiéndose en una especie de “generales bis”. El motivo de tal afirmación se basa en que se habla más de la referencia a asuntos de estado que a los propios de la comunidad. Y así, de una parte se citan las condiciones de “estabilidad” del reino de Galicia en confrontación a lo que se ve en la política general del Estado, a la vez que la parte contraria denuncia que eso apenas sobrepasa la condición de “un compromiso de ayuda a Feijóo”.

Eso no es lo que necesita esta tierra. Siempre desde la opinión personal, sí se requeriría antes que cualquier otra cosa una definición clara de cómo se ve el país y qué se quiere hacer con él. También, claro, se echan de menos las intenciones concretas para ejecutarlo y, lo que podría ser todavía más importante, los medios de que se dispone para llevarlo a cabo. Porque, en el fondo, los comicios no son otra cosa que un contrato entre los que piden el voto y los que los dan, contrato que, por cierto, casi nunca se cumple por parte del oferente, con otra ausencia: la de una explicación por que no se ejecute ese contrato. Y puestos a concretar, procede insistir en que lo que este Reino necesitas es ante todo y sobre todo un Plan Estratégico global que permita valorar lo que hay y calcular lo que se necesita.

Pero hay más. Como ya se ha dejado expuesto conviene reiterar la urgencia de que junto a las ofertas que se hagan parece necesario determinar de qué medios se dispone para llevarlo a cabo. Y esa ausencia, además de obvia, es reiterada: es muy probable que el vacío obedezca a la ignorancia de la realidad financiera cuando se trata de la oposición, pero el Gobierno, aunque lo haya expuesto en los presupuestos, tiene la obligación de especificarlo al detalle para que la gente del común pueda acudir a las urnas con un conocimiento suficiente para elegir entre las diferentes ofertas.

Con todo, la ausencia más llamativa parece ser la de la intención real de cumplir el contrato que se establece con los electores. Primero, porque no todos lo consideran una obligación y segundo, porque de cuando en vez parece como si tuviesen preparada de antemano una respuesta a posibles preguntas sobre la inexistencia de cumplimiento en lo contratado. Es un vicio habitual en una parte notable del oficio político que, lejos de reconocerlo, se irrita cada vez que se menciona. Lo peor para quien tal hace –irritarse– es que la negativa nunca se sostiene con argumentos creíbles.

En definitiva, estas elecciones no pueden convertirse en cosa diferente a un pronóstico sobre los asuntos del país gallego y una oferta de remedios para los males que se puedan detectar. O sea, todo lo contrario de lo que hubo en las últimas elecciones autonómicas y, desde luego, en las generales de julio: en el fondo no pasaron de un plebiscito acerca de las figuras del presidente Sánchez y el aspirante Feijóo, y para eso no están concebidas. Ahora, o mejor dicho dentro de un mes, es el momento de Galicia como entidad y también de sus necesidades y de sus realizaciones concretas, pero con realismo. Es decir dejando los cuentos y los sueños para otra ocasión.