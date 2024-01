A estas mujeres que veis pobladas de afectuosas sonrisas les une haber compartido pupitres en los albores de los 70 en la Compañía de María, también conocida por la Enseñanza. ¡Ay, aquella EGB! Se dieron cita, algunas sin haberse visto en 30 años, en la sede social del Náutico, comieron, recordaron, rieron, se abrazaron... y hasta sabemos que las cuatro supervivientes de tan placentero encuentro que llegaron de anochecida e incluso de pie al Palacio de la Oliva fueron Dory Rodríguez, Silvia Rodríguez Pontevedra, Ana Richard y Cristina Villameán. Se juramentaron: no dejarán que pase un año sin volver a verse.

Pati, Miguel, el Faro Silleiro y la Bolsa de Valores Hosteleros

¡Por el gran batracio verde, qué osado este Pati Blanco! Recuerdo que en las postrimerías de su dedicación al Corte Inglés me habló de una jubilación, la suya, que iba a ser todo lo contrario del “dolce far niente” con visita a obras que muchos esperan ilusionados al final de su vida laboral. Se fraguaba en su mente un proyecto hostelero cuya envergadura me hizo pensar en aquel refrán del viejo castellano: Al buen varón, tierras ajenas su patria le son. Un establecimiento hostelero en Faro Silleiro era un reto y más para quien no procedía de ese ámbito aunque tantos conocimientos gastronómicos manifestara en su programa de Onda Cero Vigo. Pues ahí tenéis a este varón redomado, hábil comunicador, poeta, componedor de amistades... ¡En junio esperan inaugurar ese faro transubstanciado en hotel con 16 habitaciones! Al grito de ¡Deus está connosco! cuenta como socio en este combate por nuestra cualificación hostelera con la espada flamígera de Miguel Ángel Fernández Ferreiro, al que los muchos que le queremos y admiramos por su sonrisa siempre a punto decimos Miguel “mandareko”, vigués de probada capacidad de emprendimiento empresarial en varios frentes. Otro tercer socio, desde Madrid, anima esta contienda, que de seguro hará subir en Galicia la Bolsa de Valores Hosteleros.

Lucrecia, la granja y las conservas

Desde que una vez descubrí precisamente en la sección gourmet de El Corte Inglés en que militaba Pati Blanco a la Real Conservera Española soy usuario de esta marca, que primero me llamó la atención por el diseño exterior de sus envases y luego por la cualidad de sus sabores. ¡Y ahora me entero de que la directora general es Lucrecia García, precisamente la mujer de Miguel “mandareko”, a la que conocí en la Granja Kiriko que fundaron en Fornelos, un proyecto maravilloso hecho realidad! Uno no sabía de la relación con la conserva de Lucrecia y por medio de un vídeo de Sereas as mulleres do mar me entero de que tiene también en ese ámbito una experiencia acrisolada, iniciada a los 26 años en Alfageme en el Departamento de Calidad. Enhorabuena. A mí me parece que la llegada de una mujer a la alta dirección de una conservera es un punto y aparte con la tradición masculina; es darle una impronta femenina que seguro se traduce en las relaciones de producción además del mismo producto.

Miguel Mora, usos del lenguaje

Hallo por azar en un periódico digital de Pontevedra (pontevedraviva.com) un interesante artículo de Miguel Mora Morandeira sobre los usos del lenguaje. A Miguel, que muchos conocisteis como médico de larga historia como anestesista, lo vi no hace mucho en una charla de Club FARO con Vicente Rojo sobre la censura en el cine, lo que me pareció muy propio de un tipo que ha vivido intensamente desde su juventud en la Transición, que ha escrito al menos cuatro libros que constituyen una rica memoria en el ámbito literario, musical, de viajes… relacionada con su vida. El último, En busca de Caronte, una reflexión sobre el paso de los años y la cercanía del tránsito a la nada o a no se sabe dónde.