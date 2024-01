La mala memoria

De vez en cuando –sobre todo al escuchar a algunos políticos, y/o ver cómo actúan–, los observadores veteranos sienten la obligación de imitar a los fabulistas y comenzar sus relatos con la frase, por más que ya muy manida, de “Érase una vez...”. La tentación se debe precisamente a que los años enseñan a distinguir la realidad de la ficción y en el oficio público los discursos semejan cuentos de hadas o de terror –depende de a quién se dirijan, los seguidores propios o a los ajenos–, y la práctica posterior a las elecciones, una pesadilla. Y de eso sabe bastante una gran parte de la sociedad votante española, incluida por supuesto la gallega, a las que se les da gato por liebre con una facilidad pasmosa.

Rematado el introito, procede citar algún ejemplo de la tesis que en él se defiende. Y aunque el viejo refrán dice que “para muestra basta un botón”, se le añadirá otro. El primero, y para empezar, procede iniciarlo afirmando que érase una vez, cuando se acabó la dictadura, que había aquí una gran mayoría de políticos demócratas conservadores y progresistas –entonces no existía un “muro” entre ambos, como el que anunció que levantaría Pedro Sánchez– todos ellos convencidos de que para evitar malos usos y/o tentaciones, había que limitar los mandatos. Y llegó a hablarse de un máximo de ocho años.

(El propio don Manuel Fraga lo propuso antes de su primera campaña electoral en Galicia. Después no volvió a plantearlo en público, entre otros motivos por las disensiones internas en el PP, que, no obstante, no impidieron sus cuatro mayorías absolutas consecutivas y una quinta victoria, insuficiente, que abrió paso a la Xunta bipartita entre los entonces socialdemócratas y nacionalistas. Es decir, las coaliciones, ya estrenadas en las municipales de 1979 con el primer Pacto del Hostal y que ahora han llegado al máximo nivel de la política española, aunque de una forma tan heterogénea que antes que acuerdos parecen mercadeo).

Aquellos pactos municipales se explicaron en base a la supuesta superior capacidad de gestión de la cosa pública mediante el establecimiento de mayorías artificiales. Una fórmula que funcionó, pero no en todos los municipios. Y en ese sentido, el de Pontevedra quizá sea el ejemplo más claro y actual que puede citarse como ejemplo. O acaso referente de los dos aludidos.

Siempre desde un punto de vista particular, en la capital del Lérez se demuestra que los pactos no garantizan la mejor gestión: están contra el gobierno local desde los funcionarios hasta la Policía Local, pasando por los bomberos. Y tampoco se desmiente que la ausencia de límites temporales para el mandato perjudica: Pontevedra tiene un alcalde que, tras siete mandatos consecutivos, todos sin mayoría absoluta, parece creer que la ciudad es suya, tal y como denuncia la oposición de PSOE y PP, y tras perder una moción de confianza, sigue a la espera de ver qué ocurre. Parece que, entre unas cosas u otras, hay muchos que han perdido la memoria.