Cuatro Cosas

Oído, cocina: se ha puesto de moda lo de la emigración. Y no es para remediar el problema, por ejemplo, persiguiendo las mafias, vigilando a los gobiernos cómplices o pidiendo una política común europea. Que va: la última ocurrencia de algunos poncios de los Sumandos consiste en sugerir que quienes viajan en las pateras pidan asilo político incluso antes de llegar a tierra. ¿Incluirá a los mafiosos?

Vamos a ver: parece evidente que una petición de ese tipo requiere unos trámites bastante más complejos que eso de plantearlo cuando aún no se llegó a lugar seguro. Y tratándose de bandidos como los que organizan los viajes eso de seguridad es un concepto que no se puede aplicar desde ningún cerebro sensato. Por eso hay que dudar de quién propuso semejante idiotez. ¿O no?

Lo que si podrían es proponer que la burocracia que castiga a los refugiados se alivie o mejor aún que desaparezca. Porque el auténtico problema de quienes vienen buscando una vida mejor es “torear” con el rollo insoportable de la Administración. Por tanto, lo que procede sería humanizar los trámites a la vez que acabar con el tráfico de personas, que solo sirve para enriquecer a los sinvergüenzas. ¿Eh?

Hablando de cosas del mar, lamentablemente dramáticas, avecilla cree que vale la pena agradecer a la e-subdelegada del Gobierno en Pontevedra señora Larriba su recuerdo para las víctimas de la tragedia del “Villa de Pitanxo”. Ha sido la única con cargo político que tuvo ese gesto hacia las familias. Incluyendo en el olvido a demasiados integrantes del gobierno central. ¿Capisci?