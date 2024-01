La polarización es una de las señales que mejor expresan los tiempos que corren. Sobre cualquier aspecto de la vida pública o social, ya no digamos de la política, rápidamente se forman dos corrientes de opinión opuestas, antitéticas, irreconciliables, defendidas con ardor guerrero, de forma dogmática e irracional. El informe PISA, un programa internacional que evalúa a los estudiantes de 15 años de casi cien países, no podía ser una excepción. Una vez conocidos los resultados del último estudio, referidos al año 2022, rápidamente se han conformado dos grupos: el de los apocalípticos y el de los optimistas. Pero como en tantas facetas de nuestra cotidianeidad habría que apelar a la virtud aristotélica del justo medio, al equilibrio entre el defecto y el exceso, huyendo de los extremos. Solo desde ese análisis ponderado y riguroso podremos abordar los problemas que objetivamente plantea el informe.

Para disgusto de los nostálgicos, firmes creyentes de que el pasado siempre fue mejor, lo cierto es que el informe PISA muestra debilidades, pero también fortalezas del modelo educativo gallego. En conjunto, el resultado no es brillante pero tampoco catastrófico. No solo Galicia experimenta una caída. Ha ocurrido en España en general y en toda la OCDE. Es cierto que la comunidad desciende varios puestos en el ranking nacional, sobre todo en matemáticas y comprensión lectora –de la misma manera que resiste mejor en Ciencias, donde sigue de primera, y es líder en equidad del sistema educativo– pero también lo es que esa caída se produce en un contexto nacional e internacional atribuible en cierta, que no en toda, medida al impacto del coronavirus sobre las aulas. Como admiten los propios autores del informe, el retroceso era previsible, aunque quizá no con tal intensidad, sobre todo en algunos países europeos que se han considerado tradicionalmente como referentes.

Durante días FARO destripó el informe PISA y también buscó los análisis y las valoraciones de los principales actores educativos en busca de respuestas a qué está pasando y por qué. Sin ánimo de caer en la repetición, sí es conveniente tomar nota de diez aspectos en los que han coincidido la mayoría de los expertos para abordar una materia poliédrica, muy compleja, en la que intervienen infinidad de factores:

La necesidad de dotar de más recursos: económicos, de medios, de personal... La necesidad de incentivar la formación constante de los profesores; la carrera docente no es una meta, sino una profesión en constante movimiento y cambio. Erradicar los cambios constantes de las leyes educativas (seis en treinta años). Huir de las normas que suelen nacer con fecha de caducidad.

La necesidad de dar tiempo para que los modelos educativos cuajen; tener paciencia para medir los resultados con rigor; en la educación no hay recetas milagro. Reducir al mínimo la burocracia, el papeleo, las gestiones absurdas que devoran el tiempo y minan la paciencia de los profesores. Mejorar el acceso a la universidad de los aspirantes a formarse como docentes. Primar las competencias, aptitudes y habilidades en lugar de que el único criterio sea el de las calificaciones numéricas. Un docente con vocación real será mucho más eficaz que otro con un expediente brillante que solo busca estabilidad laboral.

Huir de los extremos: ni muchos deberes ni ninguno, ni muchos exámenes ni apenas pruebas; ni suspender a destajo, ni barra libre, ni todo memoria ni nada de memoria... Fijar un programa de contenidos lógico. No agotar a los alumnos con la hiperinflación de contenidos. ¿Tiene sentido que un niño de 12 años sepa en inglés qué es la biomasa como energía renovable si luego tiene serios problemas para comprender, analizar e interpretar un texto sencillo en castellano o dificultades incluso para leerlo? No se trata tanto de saber algo, que a buen seguro el alumno olvidará en cuanto dé cuenta de ello en el examen, como de ayudarles a saber cómo buscar y en dónde encontrar lo que es objeto de su interés.

El uso de las pantallas distrae a los alumnos. No hay que demonizar la tecnología, pero tampoco idealizarla. La tecnología es una herramienta poderosa que hay que saber utilizar, con mesura y sentido común. Las pantallas son un medio, no un fin. Es un instrumento complementario, no sustitutivo.

Y la necesidad permanente de prestigiar la profesión docente. Que se sientan apreciados socialmente. Que se les valore su autoridad. Y eso no está solo en manos de la administración, sino sobre todo depende de la sociedad, de los padres y madres, en tantas ocasiones defensores incondicionales de las actitudes de unos hijos claramente ofensivas para los maestros. Una de las formas más efectivas de ver a los profesores motivados es que se sientan valorados y apreciados, no solo económicamente, que también.

El objetivo final de este largo e inacabable camino que es la educación no puede ser en todo caso obtener una buena clasificación en el informe PISA. Es evidente que un mundo tan competitivo los rankings han cobrado una inusitada relevancia. El informe PISA no se puede acoger como la verdad absoluta, como la radiografía exacta de lo que está ocurriendo. Sin embargo, tampoco es conveniente despreciarlo por falta de rigor. Una vez más, la virtud está en el justo medio. Galicia, en particular sus responsables públicos, harán bien en seguir tomando nota para corregir todas las disfunciones que muestra un modelo siempre mejorable y apuntalar las fortalezas. Y para ello, para huir de las soluciones simplistas, de los bandazos o de las ocurrencias, lo más sensato es siempre escuchar a quienes de verdad saben qué está ocurriendo y por qué en las aulas, es decir, a los docentes y a las autoridades escolares. Institucionalizar un diálogo fluido y constante con ellos, con y sin informe PISA por medio y que vaya mucho más allá de las meras reivindicaciones sindicales o de carácter laboral, sería una buena forma de contribuir a mejorar el rumbo.