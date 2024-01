El teatro es su vida y en su rico currículo está tanto La Cubana como El Animalario, mucha televisión o cine con Borau. Cuando se conocieron, en el rodaje de Al salir de clase, hace 26 años, se enamoraron como si fueran los adolescentes protagonistas de la serie. Desde entonces comparten vida, profesión e ideales. Durante unas vacaciones en Galicia descubrieron las puestas de sol del Val Miñor, con las imponentes Cíes al fondo... y el duro confinamiento en una gran ciudad como Madrid hizo el resto. En cuanto pudieron poner un pie en la calle se mudaron a Nigrán, donde hoy viven repartiendo sus pasiones entre la Escuela Municipal de Teatro, el grupo de teatro amador “Denigrantes Comediantes” y el coaching(marienbreis@hotmail.com)

Foto Augusto Rodríguez

De conversación y oratoria con Javier Pascual Garófano

Cuando conocí en Vigo a Javier Pascual Garófano en tareas propias de su profesión con su colega Juan Arnáiz me llamó la atención su modo de expresión y su apostura, que certifiqué en una distendida cena que con los dos tuve más adelante. Claro, Javier Pascual Garófano no solo es abogado en ejercicio en Vigo y profesor en la CEU San Pablo de Ética y Antropología Filosófica sino profesor de Oratoria y todo eso se manifiesta en su estar y en el saber del libro suyo (web Ediciones CEU) que estoy leyendo sobre Conversación y Oratoria para profesionales, que me está sorprendiendo y enseñando, a pesar de que sus destinatarios principales sean alumnos entre veinte y 40 años. Tengo entre mis manos un manual de inteligencia estratégica sobre las relaciones con los demás, una guía de habilidades profesionales prácticas que tanto aconseja, de modo claro, accesible y con ejemplos, sobre la mejora de la comunicación y conversación ordinaria como la profesional llegando hasta las claves de la oratoria sin que falte la comunicación no verbal. Su status no es de pequeño libro como él dice sino un gran libro producto de mucha experiencia y meditación para mejorar nuestra comunicación y hasta hacerla rentable en la sociedad y el mercado.

El Daily Telegraph elogia Vigo

Me envía Elisabeth Taylor (la nuestra) un artículo sobre Vigo que leyó el 7 de enero en el Daily Telegraph, algo así como el ABC de Inglaterra por su espíritu conservador. Lo escribe la experta en temas españoles Annie Benet, que pasó por Galicia y califica a Samil como “playa gloriosa” (aunque la foto es de Alcabre), y cita a las “idílicas” islas Cíes y a Príncipe como calle de compras con el museo Marco en medio como exponente de su “dinámica escena cultural”. Para comer, además de las ostras, cita al Maruja Limón y al Silabario, para dormir, al Nagari y para volar desde Londres, a Ryanair tres veces por semana desde 30 euros. ¿Solo 30? ¡Qué fácil!

No pierdas la magia de Antón!

