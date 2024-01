Gestal/Xestal; Xaneiro/Janeiro

Póñense en contacto co autor destas crónicas semanais –que hoxe retornan logo do Nadal/Reis; moi feliz ano novo para todos e para todas– uns amables lectores das mesmas a fin de que, na miña calidade de filólogo, escriba algunhas liñas respecto da “correcta pronuncia e escrita” de determinados apelidos de noso; velaí Gestal, Giao, Janeiro, Sanjurjo ou Meijide (de feito, vén radicar neste último e por mor do coñecido comunicador e publicista Risto Mejide, a orixe da controversia). Teño de consignar, daquela, que durante trinta e cinco anos de traxectoria no eido do ensino, semellante temática –o reaxuste das sibilantes– foi motivo de varias leccións en cada curso cos meus alumnos e alumnas. Trátase, iso si, dun episodio de certa complexidade; mais de todos os xeitos, e desde a brevidade do espazo do que dispoñemos tentarei ofrecerlles aos meus comunicantes e, claro é, a todos Vdes., unha exposición nítida.

Desde logo, e antes de máis nada, cómpre que teñamos moi claro sempre que unha cousa son os fonemas e outra distinta a representación na escrita dos mesmos; isto é, os grafemas ou letras. A título de exemplo, eis o fonema /b/ (/barco/, /baka/), representando polos grafemas “b” e “v” (barco, vaca); o fonema /Ɵ/, representado por “c+e,i” e “z+a, o, u” (cero, cinco, zapato); o fonema /ɲ/ que se corresponde na escrita do galego e do castelán con “ñ” mentres que no portugués se vén expresar polo dígrafo “nh” –velaí Marián Mouriño/José Mourinho– ou o fonema /ʎ/ que nós grafamos como “ll” –allo, palla– pero que os italianos escriben “gli”: aglio, paglia.

Durante o período medieval, acontece que tanto no galego-portugués –gear, janeiro, junto– como no castelán –mugier, fijo (actual “hijo”), ojo– as grafías “g+e,i” e “j” viñan corresponderse cun son fricativo sonoro /ʒ/ (a súa pronuncia mantense tal cal no portugués contemporáneo, vén ser algo así como “yaneiro”, “yunto”). Ao tempo, e así mesmo tanto no castelán –dexar (dejar), lexos (lejos)– como aínda en galego-portugués –deixar, peixe–, a grafía “x” viña representar, da súa parte, a fricativa xorda /ʃ/ (a pronuncia mantense tal cal no portugués e no galego actuais).

Porén, xa entre os séculos XV-XVII tivo lugar o,referido, reaxuste das sibilantes: un proceso que no caso das fricativas prepalatais /ʒ/ e /ʃ/ non se deu no portugués –e de aí que da outra beira do Miño continúen a pronunciar de forma diferente estrangeiro, janela /vs/ caixa, peixe– pero que si tivo lugar en galego –onde desapareceu /ʒ/, confluíndo con /ʃ/, polo cal os “g” e “j” de gear, janeiro, junto pasaron a pronunciarse como o “x” de deixar, peixe. Polo que se refire ao castelán, se ben que nunha primeira etapa experimentou a mesma evolución que o galego –isto é, o “g” de mugier ou o “j” de fijo (hijo) soaban como o “x” de dexar (dejar);é dicir, co fonema /ʃ/– a finais do XVII /ʃ/ velarizouse en /x/ de tal forma que mugier,hijo, dexar… pasaron a pronunciarse como o fan na actualidade. Alén diso, foise regularizando o emprego de “g+e,i” e “j” para representar o novo fomena /x/: mujer, hijo, dejar…

“Cadaquén é moi dono de escoller opción. Mais tal semella que o lóxico sexa escollermos as formas con x”

Así pois, e no tocante á cuestión dos Gestal, Giao, Janeiro, Sanjurjo, Meijide… cómpre sinalar que a pronuncia destes apelidos pasou asemade de /ʒ/ –“yestoso”, “yiao”…– a /ʃ/ : “xestoso”, “xiao”… pero nunca se realizou con /x/ como no castelán. En realidade, a controversía, a confusión é debida, dunha banda, ao feito de que o idioma galego estivo arredado da escola durante séculos. Por outro lado, a (moi) deficiente educación lingüística determinou que todos e todas fósemos educados na crenza de que a pronuncia “normal”, “correcta” de “g+e,i” e “j” tiña de ser, si ou tamén, a de /x/ do castelán moderno –eran os demais idiomas os que, polo visto, se afastaban do “lóxico”– polo que as boas xentes do país galego tamén deron en pronunciar daquela Giao, Meijide.. . de acordo coa norma castelá.

Nin que dicir ten, cadaquén é moi dono de escoller opción. Mais toda vez que na ortografía do galego moderno o fonema /ʃ/ se representa sempre mediante a letra “x”, tal semella que o lóxico –agora si– será grafarmos Xestal, Xiao, Xaneiro, San Xurxo… do mesmo xeito que escribimos caixa, deixar, peixe…, algo que, felizmente, xa devén legal e perfectamente posible.

Presidente que foi da Xunta de Galicia, coido que D. Alberto Núñez Feijóo ben puido dar exemplo e grafar, xa que logo, o seu moi galego segundo apelido tal e como lle corresponde na normativa actual: Feixó. Desafortunadamente e ata a hora actual (aínda) non o fixo. Non obstante, continuemos a agardar que si o faga.