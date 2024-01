Se vende futuro

La idea contemporánea de la inmortalidad sería la constatación perfecta del éxito de la desigualdad: los pobres siempre se han muerto antes, pero en adelante los milmillonarios no morirán porque pueden pagar más vida. No se ha logrado esa pervivencia centenaria, pero la idea se va instalando entre tarados con millones que hacen planes a tenor de ella. Hay una relación de mutua ayuda entre el empresario e inversor Elon Musk y el presidente argentino Javier Milei. En lo que se ve, el primero promociona al segundo y el segundo le tiene en cuenta en sus políticas para favorecer sus negocios. No es igualitario, pero los dos coinciden en que se buscan el presente con denuedo y no dejan de hablar del futuro de los demás.

Milei llegó hace un mes al Gobierno, en el que se mantiene a pesar de la presión callejera en contra y de una caída vertiginosa de popularidad. El hombre que dirige un país en el que la economía, en general, no permite a la gente llegar a fin de mes y la inflación, en particular, no deja a muchos llegar al final del día, ha dado la buena noticia de que en 15 años de medidas económicas ultraliberales se notará la mejora. Para demostrar que merece la pena Milei ha anunciado que, si Argentina no se aparta de su plan económico, en 45 años el producto interior bruto será 10 veces mayor. El sueño de Argentina que tienen, despiertos, los argentinos. Cuando se piensa en la inmortalidad el tiempo se achica: 45 años no es nada y los 6 de cárcel con los que quiere penalizar un corte de tráfico con fines de protesta pasan en un justo suspiro. Musk y Milei tienen casi la misma edad, inician la década de los 50, años suficientes para saber que hay que ir moderando los planes a largo plazo, aunque todavía no sientan el empujón que recuerda que cuanto más tiempo llevas por detrás menos te queda por delante. En el caso de Musk esa percepción está abolida por la inmortalidad de pago, y en el de Milei, por las proyecciones económicas a 45 años, tan fiable como lo anterior. Si en 45 años de medidas ultraliberales Milei no logra ese crecimiento ¿te devuelve el dinero?