Desde aquel lío polas escoitas ilegais e o roubo de documentación no edificio Watergate de Washington, cada vez que se engade o sufixo -gate, sei que o asunto terá dous ingredientes básicos: algúns políticos implicados ocultando certas verdades incómodas e unhas eleccións á volta da esquina. Foi curioso o Watergate, porque provocou a dimisión do presidente Richard Nixon, a pesar da cómoda vitoria electoral colleitada meses despois do escándalo.

Así as cousas, quen sabe como pode rematar o noso Pelletsgate. Levan os plásticos aboiando desde o pasado 8 de decembro pero aquí ninguén moveu un dedo ata fai un par de días. Ben, dous días é un falar, poden ser catro, dez, tanto ten. Sabíase de sobra que as peciñas esas nalgún lugar habían rematar e coa sorte que teñen as nosas costas, xa ía tocando outra catástrofe. O simpático é que agora, un mes despois, estamos escandalizados. E será porque de tan evidente non podemos ollar para outro lado. En xeral pouco importa o que se bote ao mar. Só pedimos que as praias en xuño sexan aptas para o baño. Se cadra tentouse tapar o vertido porque estábamos en plena campaña de Nadal, ou eleitoral? Para que montar un operativo anticontaminación con barreiras de contención e barcos de limpeza? Sería darlle demasiada importancia a eses mil sacos cheos de esferas brancas. Vinte e seis toneladas tampouco son tantas. De feito é habitual que isto aconteza, con menos cantidade, pero ben se ve que os areais e as xunqueiras están ateigados de microplásticos e ninguén se leva as mans á cabeza. E claro, tampouco é plan poñerse con helicópteros e avións de recoñecemento para atopar no inmenso océano ese container cheíño de perdigóns de polipropileno ou polietileno. Bah!, para que facelo? Total, que podería saír mal? Sigo sen comprender como caen ao mar seis destes tanques de doce metros de longo e ninguén actúa. Se cadra é o normal.

E vivindo nesta singular normalidade nin me sorprende certa teoría da conspiración que circula nos mentideiros. Fala de que é Feijoo quen está detrás do Pelletsgate. Disque Alberto, con ciúmes tralos acordos de Sánchez con Junts, proponse destapar o desinterese do Goberno central con Galicia; sempre facéndolle as beiras a Cataluña. Así que a través de ex altos cargos do partido –con moita influencia no transporte marítimo– amáñase para que o das boliñas pareza un accidente. Ollo, que ata vai ser certo! Cando escribo estas liñas, aínda agardo toparme con Pedro por Samil. Nin sequera apareceu Bolaños, e este ministro é dos que o andan todo. Sí, agora estou a velo: proxéctase outro parador en Muxía, plan millonario para rexenerar a costa (nunca se chegará a executar ao completo) e Vigo acolle o próximo Consello de Ministros.