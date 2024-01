Nacionalizar en Galicia

Parece posíbel que, nas próximas eleccións autonómicas galegas, resulte victoriosa unha combinación integrada polo BNG, o PSOE, Sumar e, se cadra, outras formacións. Un certo cheiriño republicano, autodeterminista e frentepopulista despréndese desta converxencia e incita á discusión. Comezouse a falar estes día de Audasa, ou sexa da Autopista do Atlántico, unha entidade monopolista que coloniza Galicia. A viva polémica que suscitara na nosa sociedade a construción da autopista consta nas hemeroteas e zoa na memoria dos máis vedraios. Houbo represión pública daquela contra os opositores a este modelo de vía de comunicación privada que resucitaba a institución feudal da peaxe. E mesmo escenificouse o conflito nun sonado proceso (1982) na Audiencia Nacional (sempre en Génova, Madrid) que afectou principalmente a Galicia Ceibe (OLN). Difundiuse, naqueles días, a idea de que, ao pobo galego, asistíao o dereito da propiedade primordial sobre a Terra. Xa en Castrelo de Miño, e nos anos sesenta do século pasado, fora ouvido e ben ouvido o slogan: “A Nosa Terra é nosa e non de Fenosa!” E moito antes, en Irlanda, James Connolly insuflaba no republicanismo o sentir básico de propiedade social do territorio. Agora teño a impresión de que o asunto Audasa vai estar presente na campaña electoral que xa se move para renovar o limitado poder real de que dispón Galicia no Estado Español. Xa se fala nunha auditoría que o Goberno de España promove, para saber máis de Audasa. Semella que todos os implicados políticos tomarán posición, Audasa é un ente en ausencia ou presenza absoluta, coma o Deus semítico. Forma parte do mundo invisíbel e enigmático do capitalismo trasnacional que goberna os fondos de inversión sixilosos que están en todas partes onde poida detectarse riqueza convertíbel en máis riqueza. E estaría disposta, unha nova Xunta de Galicia progresista, a nacionalizar (por si ou mediante axuda do goberno de Madrid) esa autopista que todos os días do ano succiona unha parte dos recursos dos galegos? Outras nacionalizacións urxentes, nalgún caso máis simbólicas ca inmediatamente económicas, están sendo reclamadas polo pobo. Refírome aos chamados pazos, de Meirás en Sada e de Cornide no corazón da Coruña. Tales predios fóronlle regalados a Franco en actos dos calificados polas leis españolas coma “cohecho” ou sexa suborno, e aínda actualmente forman parte do patrimonio dos herdeiros do Caudillo. E tamén nos referimos ao Panteón de Ilustres, de Bonaval, que hoxe detenta sen razón o arcebispado de Compostela.