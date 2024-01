Resulta curioso el léxico que suelen utilizar, sobre todo en situaciones de apuro, algunos políticos importantes. Y entiéndase como “apuro”, por ejemplo, afrontar como candidato a la Presidencia de un Gobierno unas elecciones en las que no sólo no parte como favorito, sino desde el último lugar parlamentario durante la legislatura que termina. Y, además, al frente de un partido que, como el PSdeG, llega a la cita después de años de divisiones internas, ambiciones desmesuradas de algunos de sus dirigentes y una pugna territorial por la hegemonía muy mal disimulada.

A esas circunstancias, hay que añadir el dato de la escasa credibilidad que tiene aquí el Gobierno que secunda al señor Besteiro. Afirmar que esa credibilidad es escasa no aporta más que la evidencia de que es así. A lo largo de estos últimos años el gabinete que preside el señor Sánchez ha cumplido poco y mal –si es que cumplió algo– sus promesas y sus compromisos. Eso va a jugar muy probablemente en contra del señor Besteiro, que es un buen candidato, pero que encabeza un referente, el PSdeG, que no solo parece ejercer como mayordomo del PSOE, sino que a veces no llega ni a ese nivel.

Por eso, don Xosé Ramón no ha tenido más remedio que acudir a la épica. Llama a su militancia a acudir el 18-F a las urnas “como si no hubiera un mañana”. Lo malo para él es que probablemente acierte: no porque el socialismo gallego desaparezca, sino sencillamente porque a poco que la demoscopia acierte esta vez, es probable que no pinte nada, o muy poco, en el escenario político de este Antiguo Reino. Ítem más: las encuestas, ahora mismo, lo ratifican como tercero en el ranking electoral después del PP y el BNG. Y eso significa muy poco para quien aspira a todo.

Una situación así sería muy parecida, pero al revés, de la que Galicia vivió en el cuatrienio 2005-2009. Aquel bipartito duró solo una legislatura y sentó las bases contrarias a lo que deseaban tanto PSdeG como BNG. O sea, un muy largo periodo de hegemonía del PPdeG, y no solo eso, sino un refuerzo de los Populares que lo hace a día de hoy muy difícil de batir. Claro que el candidato socialista lo sabe y precisamente por eso quizá acierte cuando dice que, si falla hoy, no habrá mañana. Y no es una metáfora, sino una posibilidad muy real.

Dicho todo ello, y desde una opinión personal, procede insistir en que organizar una procesión de ministros, cada uno con sus rollos y promesas habituales, no solo no convencerá a alguien, sino que es posible que tenga un efecto negativo. Competir desde la fanfarria y el boato grandilocuentes frente a un gestor sencillo y eficaz proporciona un riesgo añadido. Y a estas alturas se puede discutir la gestión del presidente Rueda, pero difícilmente negar que ha tenido muchas más luces que sombras. Y eso va a contar a la hora de la verdad.