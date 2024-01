Es un lema entre los que tienen por oficio la pluma que ellos no tienen que ser noticia pero hoy transgredimos la norma porque, como todo el mundo, los periodistas de esta casa también tenemos derecho salir en la foto al menos a una vez al año. Estos que veis en alegre coyunda, guapos y animosos, son gente de la Redacción central de esta casa, unos más veteranos que otros, reunidos por intereses carnales en Casa Saíllo. Que su pluma les sea leve y a vosotros propicia.

Por un Vigo epicentro del amooor

No sé qué pensará Carlos Veleiro, que va a ser el introductor, pero a mí la gala que prepara la firma Cupido Events en Vigo para el próximo 3 de febrero, en la que reunirá a 250 solteros de ambos sexos, me parece muy bien para la cosa del amor y, si fallara, para la risa. El amor es el asunto más incomprensible que vulnera a los seres humanos, como diría mi admirado Xoán Carlos Caneiro, y la risa mejora la circulación sanguínea y el tono muscular. Si los solteros que van a convertir a Vigo en el epicentro del amor ese día no consiguen amarse, lo de reír lo tienen asegurado. Busco al equipo organizador y solo veo a mujeres, Sabela Vila, Yordely Trejo, Lara y Mireia Rodríguez, que son género que me infunde mayor confianza organizativa para estos vuelos del espíritu enfundados en deseos carnales porque entre los hombres hay muchos malandrines mujeriegos. No digo que me vaya a presentar pagando las 150 euros previos porque no estoy en edad reproductiva y ya tengo rollo pero aplaudo este encuentro. Supongo que encargarán otra vez a la coctelera Ana Pinzás de la pócima de amor ahí en Los Escudos, donde habrá cena, música y todo lo que sea menester por la causa amorosa. Lo juro por la orina milagrosa de San Cucufate.

Maximino Keyzán, de viaje a Egipto

Maximino Keyzán, igual que yo, no irá a esta gala del amor porque está ocupado con menesteres más etéreos. Lo llamo para felicitarle con retraso las fiestas y le hallo en su casa, aún refugiado de las turbas turísticas que invadieron Vigo por estas fechas y que, si a los hosteleros e intereses inmobiliarios les vienen al pelo, a los demás vecinos nada. No creo que haga falta decir que Maxi tiene una larga trayectoria como director, actor y autor teatral y entre otras aventuras heroicas dirigió el Teatro Popular Keyzán o la Escuela Municipal de Teatro de Vigo. Lo encuentro en su casa, muy a gusto, acabando de escribir una comedia que se sitúa nada menos en la vida cotidiana del antiguo Egipto, creo que bajo el faraón Amenotep III. Es que él como más goza es inventando tramas entre sus libros y papeles porque ya escribió otra que situó en la República española, con Valle Inclán por medio, y una tercera con reina de principios del Renacimiento. O sea que él viaja sin salir de casa y yo voy a ver si le saco a tomar un agua mineral, que padece del mal de la sobriedad.

Chantilly Romance: cine y música

Me encuentro con el actor Roni el negro (es alumno de mi Lola Correa) y me invita (os invita) hoy viernes a la presentación del cortometraje (15 minutos, 10 euros) Chantilly Romance en el Sinattra a las 21.30, con la posterior actuación del grupo Family Folks, que pone la banda sonora a la película. Podemos pasarlo en grande con esta película de Eugenio Cortegoso que habla de marginados sociales e inestabilidad económica de quienes tuvieron su época dorada con personajes grotescos y divertidos (Roni el negro, Rony Flamingo, Suso Cortegoso, Leandra Durán, Ángel Regueiro y Raquel Vázquez) que provocarán las risas del respetable, antes de que empecemos a mover las caderas con los Family.