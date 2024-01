Por lo que cuentan en papatorios y cenáculos de las capitales de provincia, algunos de los elegidos para acudir como candidatos a un acta en el Parlamento gallego se lo están pensando. Son varias las razones. En un par de casos, los que van ya tienen chollo político y en varios otros, un sueldo mejor que el de diputado. De ahí que las reflexiones sean lentas, aunque el margen para decidir se está acabando. Ojo.

A ver: los salarios parlamentarios no están mal, pero la parte más atractiva es que dietas, gastos de desplazamiento y hasta los de aparcamiento no tributan a Hacienda. Ahora mismo, cada señoría se lleva para casa unos cinco mil euros brutos, que ya es bastante brutalidad. Eso aparte, cuando llegan son obsequiados con un ordenador portátil y un móvil. Ambos instrumentos de última generación, claro...

Vienen a cuento estas cuentas, porque unos cuantos de los que no van a recuncar se quejan amargamente de que, a diferencia de los del Congreso, a ellos, diputados cesantes, no se les abona ni un céntimo por pasar a ser “ex”. En eso no tienen la suerte de los que fueron senadores, que serán hasta el último de sus días “excelentísimos/as”. Lo que prueba que hasta en política hay clases. ¿No?...

Mientras estas cosas ocurren, aquí en Galicia se está organizando una “manifa” para protestar contra las bolitas de plástico. Avecilla ya adelantó ayer que algunos van a aprovechar el accidente sin ningún tipo de pudor. El bipartito nació del Prestige, quizás aspiren o sueñen con que se repita la historia. ¿Capisci?