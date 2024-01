Nada menos que 47 años después de coincidir bajo un mismo techo en la Universidad de Santiago, estos que veis lo siguen celebrando con una comida anual para recordar todo lo vivido. Este año se juntaron bajo bufandas celestes en el Mirambel de Coruxo que regenta Dani (de pie, a la derecha en la foto). Ahí están de izquierda a derecha, el fisio Gaspar Villar alias “Kukas”, Moncho Carnero “zeppo” exfubolero-bancario, Roberto González “chino” exbancario, Joaquín Casal “galeno” oncólogo, Benxa Porto “mincho” sociólogo de la Universidad de Vigo y Jorge Vidal abogado “picapleitos”. Solo faltaron Carlos Davila “sandia” por asuntos familiares y Alejando López “rocky makor” por causas ajenas a su voluntad (D.E.P.).

Adiós a José María Bouzó Argibay

Grandes esquelas lloraban el martes en FARO el fallecimiento de José María Bouzó Argibay a sus 90 años y, como la vida es tan efímera como la memoria, no es de extrañar que muchos vigueses no supieran de la importante labor que ejerció en el mundo educativo vigués. Yo tuve la suerte de conocer a este hombre al que le gustaba decir que era un aldeano incrustrado en la ciudad porque siempre tenía en mente su pueblo, Guillade, donde ayudó a sus mayores en faenas del campo. Heredero de familia emigrante a Lisboa, supo levantar en Vigo desde un piso inicial un pequeño imperio escolar privado, el Grupo Educativo San Miguel, siempre con la colaboración de su mujer, Josefina Fernández, también maestra como él y como sus cuatro hijos, dos en la pública y dos en la privada. Un edificio matriz en la calle Loriga, unas instalaciones en Gran Vía y el antiguo y emblemático colegio Nebrija en Tomás Alonso que sacó de su marasmo para ponerlo a funcionar a pleno pulmón. Todo sumado conforma el “planeta Bouzó” pero no podemos olvidar la enseñanza no reglada: fueron muchos los empleados con que nutrió la Banca, Correos… que estudiaron oposiciones en su centro.

La última de Monchiño Borrajo

Bueno es que os recuerde, caros lectores, que nuestro Moncho Borrajo se despide de los escenarios con Se acabó. Mi último espectáculo el domingo, 14, a hora tan benigna como las 19 y bien está que sea en Vigo, no solo porque es su ciudad sino porque apuesto doble contra sencillo que aquí se subió por vez primera a un escenario. Dice su bio oficial que lo hizo en 1982 en Belle Epoque Valencia, que debió ser ese tiempo en que terminaba Bellas Artes y Arquitectura Técnica y reinaba allí en las noches transformistas “la Champi” con su contundente anatomía y gigante pamela. Pero a lo que voy es que puedo prometer y prometo que lo he visto en 1978 actuar “motu propio” en el Charango de Carral 3 (luego Casablanca y Manteca Jazz) cuando lo gerenciaba Fernando Pereira y aún no era profesional. Seguro que esa fue la primera vez. Yo lo vi en los 80 en el Cleofás de Madrid en medio de un éxito total, como lo vi en los 90 en su íntima faceta de decorador transformando las paredes del pub 7-4 con tonos rojos, calientes y lujuriosos y esa gestualidad pictórica de los brochazos a escoba. Fácil para un humorista que es, además, un pintor de mucho oficio que pasó por muy diferentes estilos incluyendo el cómic. Entradas a la venta en Ataquilla.com.

Yo te voto por Armando, oye

Voto por mi colega de esta casa Armando Álvarez, uno de los tres candidatos al Premio Internacional Afundación Julio Camba que se resolverá el martes, 16. Ya hace muchos años, cuando él empezaba a escribir no voy a decir dónde, me paré un día en las páginas de deportes por un artículo cuyo título me enganchó y la lectura del texto no fue menos y hasta me hizo pensar que tenía que empezar a leer prensa deportiva. Noté los pulsos de su pluma (la de escribir) ya cuando era un periodista bisoño. Qué decir de ahora, que es un veterano con derecho a premio.