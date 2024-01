Oído, cocina: avecilla no certifica que lleguen a un acuerdo PP y PSOE para acabar con el santuario pontevedrés. Lo que si rubrica es que en el estado mayor del Bloque hay un cabreo de 9 milímetros a causa de la actitud psoeciata, que ha puesto al alcalde Lores en un brete. Dicen que podría haber censura, pero es muy improbable: por ahora no hay diálogo serio. ¿Eh?

Lo que si le consta al pájaro es que en la jerarquía socialista hay malestar con su portavoz en la ciudad del Lérez. Y eso, a pesar de que Puentes explicó de cabo a rabo toda la circunstancia por la cual se produjo el rechazo a los Presupuestos nacionatas. Resulta que –dice Iván–. Lores incumplió todo, o casi todo, lo prometido para hacerse con la alcaldía. ¿No?

En todo caso, insiste el pájaro, lo que está claro es que la única posibilidad de cambiar de alcalde sería la de que el PP llevase a Puentesa la silla gestatoria. Pero eso resulta inconcebible no solo para unos sino para todos. Incluyendo, naturalmente, a los votantes capitalinos. Y a los estados mayores de las siglas respectivas, que se miran a cara de perro. Ojo.

En cambio, el rumor callejero apunta a que es más que posible que el actual alcalde decida –por fin– no presentarse a las próximas municipales. Anacleto cree que hay una hipótesis según la cual M.A. Lores decida renunciar dentro de unos meses. Para que, entre otras razones, no le duela la cabeza. Además, por ahora no tiene sustituto claro. ¿Capisci?