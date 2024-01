En el año nuevo, recién estrenado, seguimos sin resolver nuestras preocupaciones, en diversos aspectos, que nosotros entendemos que son de vital importancia para nuestra Villa cara al futuro. Y por lo que deducimos de las declaraciones de la corporación municipal, para este año, nos hemos llevado una gran desilusión porque no se tienen en cuenta. Entendemos que nuestra Villa necesita urgentemente, si realmente queremos planificar el futuro de Marín y de los marinenses, un polígono industrial o empresarial para que nuestros jóvenes tengan un puesto de trabajo sin salir del municipio. Y de esto, que nosotros sepamos, ni siquiera se habla, por lo que sacamos la conclusión de que no se trata.

Por lo tanto, todo lo que tratan de hacer este año no diremos nosotros que está mal, no, pero entendemos que no supone un avance importante para el desarrollo y progreso de nuestra Villa. Está bien mejorar lo que tenemos para que Marín sea más cómoda y más agradable para los marinenses, o como se llama ahora, humanizar nuestras calles y plazas para una vida más tranquila, bien, muy bien, pero tenemos que reconocer que el coche forma parte del individuo, y es una parte indisoluble de las personas, y por lo tanto, también debemos facilitar, de alguna manera, la comodidad de su uso por los marinenses, por lo que para humanizar nuestra vida tenemos que tener en cuenta la facilidad o incomodidad que supone, hoy, para los marinenses usarlo. Se necesitan aparcamientos y lo que se hace es suprimirlos, es necesario suprimir el tráfico de tránsito, por el caco urbano, av. de Orense y Concepción Arenal, para humanizar la vida de los marinenses. Para ello hay que desviar este tráfico por fuera del casco urbano, enlazando nuestros viales con la carretera de circunvalación por Bravos y urbanizar toda la zona por Viñas Blancas.

Por otro lado, Marín necesita ampliar el casco urbano para crecer, teniendo en cuenta que el actual tiene un siglo, más o menos como está hoy. Por eso, entendemos que es urgente y prioritario modificar o renovar el PXOU, extendiendo el casco urbano por Viñas Blancas y por Bravos para conectarlo con la circunvalación. No hay más que planificarlo y aprobarlo, luego poco a poco se iría realizando. Si estamos de acuerdo que esta puede ser la solución, pongámonos manos a la obra. De todos modos, nosotros mantenemos la ilusión y la esperanza, de que a lo largo del año se tomen en consideración y se trate de resolverlos, por aquello de año nuevo vida nueva, nuevas ideas, nuevos compromisos, nuevas soluciones.