¿Los Magos también fueron de discoteca? Pues eso parece en esta imagen tomada en Cuarenta, lo que hace suponer que su real y mágica misión no tiene fronteras terrestres. Será que el don de la ubicuidad que poseen les permite estar al mismo tiempo en la casa de un niño que en la puerta de una disco. Por cierto ¿alguien ha advertido que esos ojos de Melchor son iguales que los de Carlos Veleiro, el más fecundo presentador de actos en Vigo además de Relaciones Públicas del ocio nocturno?

Las series, el libro de quien no lee

Ayer estuve auscultando actoralmente en esa serie, Berlín, al vigués Pedro Alonso y a Tristán Ulloa, que pasó su adolescencia en Vigo por el destino de su padre en la banca. Ambos fueron compañeros de colegio yo creo que en los Salesianos (coincidieron teatralmente ahí con la obra O espantallo amigo, una versión de Neira Vilas dirigida el profesor Alfonso Sotelo) como lo fue Tristán de Tania Reixa quizás en el Martín Códax. Me gustó y diría que, si se copia a los americanos en los modos del género de acción, nada les envidia la serie en la realización. Yo creo con Manuel de Prada que las series son el libro de los que no leen. El otro día en una tertulia cafetera en el Vitruvia me sentí como un marciano al oír hablar solo de series, que por cierto han llevado a Madrid a vigueses, además de los citados, como Manquiña o Morris, y a vivir allí a Pedro Freijeiro, su hermana Celia, María Castro, Marta Larralde, María Vázquez, Jazmín Abuín… Durante un tiempo la televisión ha estado en el banquillo: que si su contenido no aporta nada, que si nos aísla, que si atrofia habilidades intelectuales pero ahora resulta que una encuesta, seguro que pagada por una plataforma digital, dice que son más felices los fans de series. Pues sí, se piensa menos cuando se ve más serie.

¡Atentos a López-Chaves y su libro!

El otro día estuve en Ledesma comiendo en Las Fernandicas y en el barrio histórico pasé ante la casa con el escudo de los López Chaves, que hoy tienen hasta torero con ese apellido. Son familia procedente de Ciudad Rodrigo reinstalada luego en Ledesma, y a Vigo se vino una rama con Juan Manuel López-Chaves, que aquí lo tenemos con sus 90 años y mañana lo veréis y oiréis quienes vayáis, a las 18,30 en el edificio Cambón (Oliva, 3), a la prestación de su libro Asociación Amigos de los Pazos. 40 años en la defensa y difusión de los caminos de Santiago. Lo digo por los claras: sin José Manuel López-Chaves ni Camino de Santiago ni ná. Cuando hizo la primera campaña de promoción del camino en 1983, solo estaban él y el cura de Cebreiro. Ese fue el impulso inicial y Amigos de los Pazos fue la pionera en Galicia y la segunda en España con la de Estella en tal lucha. Pero es que cuando López-Chaves hizo lo mismo con el Camino Portugués, no había tampoco nada. ¡Y mañana lo cuenta todo ante Martínez Insúa, jefa de Patrimonio Cultural de la Xunta!

La lírica despedida de Begoña

¿Cuánto tiempo hacía que la iglesia Colegiata no rebosaba tanto de gente? No se cabía en la misa funeral de nuestra Begoña Cantero en la atardecida del lunes, en un acto que fue altamente emotivo, contó con la belleza de la música y tuvo en primera fila a la familia con la matriarca, Carmiña Valverde “la del Mosquito”, al frente. Se oyó de Albinoni el Aleluya , el Ave Verum de Mozart, el Sanctus de Schubert, el Cordero de Dios de Weber, el Ave María de Caccini para culminar con el aria suite de Bach. Órgano, violonchelo y violín y dos voces operísticas para dar espléndida encarnadura lírica a este encuentro que, apagadas las luces salvo la del altar mayor, rozó el cielo con el himno del Cristo de la Victoria tras breves y sentidas palabras de su hija, del párroco Jose Vidal Novoa sobre la muerte y el consuelo y la despedida de su hermano, Jose Cantero, trasladando a la gente lo que el buen humor de Begoña aconsejaría: tomar una cerveza en su memoria y no perder la alegría. Se la quiso y allí se demostró.