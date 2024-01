Dice avecilla que son como niños los aspirantes al futuro Parlamento gallego. Ahora andan metidos en el cuento de la buena pipa, algo parecido a las cifras que manejan en supuestos sondeos. Y cada uno con su lema: el Bloque insiste en que ha llegado su hora, el PSdeG asegura que Moncloa lo arreglará todo y el PPdeG más modesto, mantiene su convicción de que repetirá en San Caetano. Vamos a verlo. Jo.

Por ahora, las encuestas serias insisten en que la actual Xunta repetirá, y por eso O Noso Presidente llama a no descuidarse “ni un pelo” y mucho menos confiar en que “la cosa está hecha”. Una cosa es clara en la proclamación de Rueda como candidato no faltó ningún poncio, a pesar de que no pasaron lista. Acudieron incluso antiguos cargos que hoy no cuentan. Pero que aspiran a volver. ¿Eh?

Los candidatos siguen caminando por los cerros de Úbeda. Es decir, hablando de asuntos de interés estatal, y sin tocar ni uno solo de los problemas reales que tiene la gente del común. Lo que extraña sobremanera, y además despista: no hay más que leer las especulaciones del ministro de Transportes, cuyo lema consiste en repetir que “su compromiso es no comprometerse”. Viva la Pepa...

La que se abre paso es una pregunta: ¿que hay que hacer con la policía local? Y es que cada día son más los que defienden que tendría que ser cosa distinta a lo que es. Por ejemplo, no solo “colocamultas” sino auténticos servidores de las necesidades públicas. De hacerlo, otro gallo le cantaría a los habitantes de los municipios que disfrutan de su presencia. Y conste que no se trata de una crítica, sino más bien de un deseo del personal. ¿Capisci...?