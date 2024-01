No Ano Novo, lembranças desde a velha Gallaecia

As línguas som o resultado da complexa evoluçom histórica e caraterizam-se por um feixe de tendências que se vam efetuando, por esta razom é fundamental que quando se analisar umha língua histórica se tenham presentes todas as suas fases anteriores. No caso concreto das línguas românicas a sua história entronca-se com o latim e com povos pré-romanos que habitárom a faixa ocidental da Península Ibérica, dividida em três territórios, e com povos que povoarom o norte de Portugal, a Galiza, as Astúrias e a parte ocidental de Leom, com a influência dos Celtas, os Romanos e os Germanos (nomeadamente os suevos, vindo a ser um dos componentes básicos da ancestralidade de galegos e portugueses do norte). Esta é a fase menos estudada no sistema educativo.

Laminar ou mutilar a História de umha língua, para determinar a sua projeçom no presente ou futuro, é umha açom viturável e dolosa, própria de entidades, organismos, organizaçons, sociedades etc., que atentam contra um dos sinais de identidade mais relevantes, que poderia justificar que esse território seja considerado “nacionalidade histórica” (parassinónimo de naçom, conforme se pode verificar se se tiver em conta a etimologia da palavra latina “natio,-onis”, ‘nascimento’, ‘naçom’).

Estas lembranças nossas tomam como ponto de partida alguns postulados da Introduçom das “Normas ortográficas e morfológicas da língua galega”, elaboradas polo Instituto da Língua Galega e a Real Academia Galega (1982): o galego normativo tem que ser o veículo expressivo e válido para todo o povo galego, conseqüentemente o galego comum deve ser supradialetal e deve seguir as boas tradiçons da antiga língua galega; as escolhas normativas devem ser harmónicas com as das outras línguas, especialmente com a portuguesa, evitando que o galego adote soluçons insolidárias no caso dos cultismos e da terminologia científica e técnica.

Cumpram-se estes postulados: seguir as boas tradiçons da antiga língua galega e nomeadamente a sua ortografia etimológica (“Orthographia”), para acabar com a “guerre des écritures”, pois é notório que existe umha intervençom direta e ofensiva do poder político e académico, que busca impor a grafia da língua dominante (a ortografia castelhanista). Urge a adoçom geral do “Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa”, elaborado de 6 a 12 de outubro de 1991, com presença de todos os países lusófonos incluída a Galiza, porque a ortografia constitui um dos elementos mais definitórios para manter a unidade da nossa língua (Joan Coromines, dixit) na comunidade lingüística: galego-portuguesa, lusitana, brasileira e os PALOPs. Os leitores interessados podem ler o “Boletim da Academia Galega da Língua Portuguesa” (2008, págs 213-234).

*Professora catedrática de Universidade