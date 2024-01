Hace apenas unas semanas la Xunta de Galicia –y poco después el Gobierno central– decidió prohibir los teléfonos móviles a los alumnos en los centros escolares. Ahora, el Ejecutivo gallego amplía, con acierto, sus decisiones y entra a fondo para combatir el acoso escolar. A la vista de estudios serios y la opinión de expertos “de verdad”, y con datos irrefutables de los riesgos de adicción y del uso incontrolado de esos aparatos, una gran parte de la comunidad escolar acogió las decisiones con respeto, dejando las habituales monsergas del antiguo liberalismo –“prohibido prohibir”– para quienes creen que en democracia todos son derechos, y las obligaciones “un residuo de los sistemas autoritarios”. Y punto. Porque los hay pretendiendo un barniz de modernidad, entendido “a la remanguillé” y en opinión personal de quien escribe.

Pero la realidad actual es otra, aunque existan quienes no quieren verla, desde los que aducen que reducir, limitar y sobre todo controlar los adelantos científicos es un grave error hasta familias que ceden la educación de sus hijos al “maestro internet” sin mayores reparos. Y no se habla de culpabilidad, sino de responsabilidad; el trabajo puede de hecho restar tiempo y oportunidades de actuación interfamiliar, pero no justifica el laissez faire laissez passer de las madres y/o padres.

Ahora, este periódico ha publicado un trabajo acerca del acoso escolar, o bulling, que padece un tercio de los adolescentes gallegos menores de catorce años. Es un dato estremecedor, a pesar de lo cual apenas aparece por ejemplo en las listas de iniciativas parlamentarias para buscar soluciones válidas a un problema que, sin ánimo de comparar, tiene una gravedad y consecuencias mucho más terribles que otros, y que han provocado casos estremecedores de suicidios de criaturas que se quitan la vida antes de comenzar a conocerla.

Pero el problema no es sólo que éste resulte un asunto que los parlamentos abordan de pasada: se agrava al añadir que a los candidatos a las elecciones del 18/F tampoco parece importares demasiado. Quizá porque aporta pocos votos. Lo que no se escribe para ofender a nadie sino para insistir en que, lamentablemente, el clima político de la comunidad gallega, hasta ahora en relativa calma, se ha ido endureciendo. Es más: con el poco tiempo que falta –probablemente la convocatoria se hizo para dar ventaja al convocante– es de temer que alcance cotas desconocidas hasta el momento.

Sería, de cualquier modo, una auténtica lástima que aquellos que aspiran a gobernar este antiguo Reino no aborden un asunto como el de una auténtica protección legal a la infancia, mucho más práctica y aplicable que la que ahora existe. Cierto que podría considerarse “demasiado” para una campaña electoral, pero si se tienen en cuenta las estadísticas y estudios de expertos, esto del acoso escolar, como la adicción a determinados instrumentos tecnológicas, es un asunto de creciente gravedad que exige propuestas y decisiones. Y sí: desde una opinión particular, habría de tratarse en la pre y/o campaña electoral.