Cuatro Cosas

Es curioso: esto de ser diputado parece una tarea complicada, según el que la practica, pero a la vez permite disfrutar de privilegios interesantes. Por ejemplo, el hecho de que sus señorías pueden –por un módico precio– quedarse con material de última generación tecnológica. Los que se van se quedan si quieren con móviles y otras herramientas, y a los que llegan se les entrega gratis lo que necesiten. Uf.

No es broma. De hecho la Cámara ya habilita a los futuros con un presupuesto que para si quisieran no pocas asociaciones de interés social. Aunque, por ahora, no está prevista una indemnización para los que pierden el escaño. O sea, que los salientes van a tener que trabajar. Pero en la vida civil, que significa para no pocos inscribirse en las listas de desempleo. Uyuyuy.

Mientras tanto se van produciendo novedades en la futura nómina parlamentaria. Gonzalvus, por ejemplo, que no se rindió pero se retiró a tiempo, seguramente volverá; Podemos busca casi a la desesperada alianzas entre el club de los pequeñitos y, el resto, prepara su ingreso en la cofradía de los fieles difuntos, donde aún quedan vacantes pero no demasiadas. Ojo.

Donde hay dudas aunque no muchas es en el PPdeG. Es posible que el suroeste fiche a nuevas caras e incluso recupere alguna, ya conocida, que se merece volver. Y en el sureste se confirma que los pachistas estarán en la contienda. Incluso analiza ampliar el “espacio común”. La incógnita, aunque falta poco para eliminarla, está en Lugo: puede haber sorpresas. ¿Capisci...?