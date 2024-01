Acabo de finalizar las últimas correcciones editoriales de mi novela “El Último Concierto”, una road movie golfa que habla sobre la heterogeneidad y el derecho a decidir de las personas en cualquier momento de su cronología vital, tanto si uno vive en su propio hogar, como si se encuentra institucionalizado en una residencia.

Se trata de una ópera prima que espero vea la luz este mismo mes de enero. Así pues, por obra y gracia de esta ficción novelada, a los 71 años me convertiré en una especie de “viejo novel” en el ámbito de la creación literaria. Dos términos que, si bien en primera instancia parecen contrapuestos, indican a su vez, que el comienzo de cualquier actividad no tiene por qué estar condicionado por la cronología de las personas, de modo que siempre puede ser un buen momento para empezar.

Dentro del espíritu de la trama se me ocurrió que era necesario darle una vuelta a los parámetros que se manejan en torno a la longevidad, cuyo target suele estar referido de forma casi exclusiva a las personas mayores y abrirlo a toda la sociedad. Pues, aunque en edades tempranas no seamos conscientes de que algún día llegaremos a ser viejos, esta característica es común y forma parte del tránsito vital de todos los individuos.

Buscando una fórmula para involucrar a diferentes tramos sociales sin excepción, es decir, construir un relato intergeneracional donde la longevidad pase a ser algo audaz y cool y así atraer a personas de todas las edades y condición, pensé que, desde una de las propuestas de la novela, no estaría de más alentar a la gestación de una especie de Tribu Hereje que, de forma militante, concite a afiliados de todas las generaciones con la finalidad de alentar y concienciar de que todos los momentos del tránsito vital de los seres humanos son importantes. Da igual juventud, madurez, niñez, pubertad, vejez, ancianidad cada momento es único y hay que empoderarse para vivirlo positivamente en toda su extensión. Sin perjuicios, ni prejuicios en la utilización de las adjetivaciones naturales como viejo o vieja y alejados de categorizaciones eufemísticas del tipo: senior, silver, tercera edad..., que intentan, sin conseguirlo, con un soniquete impersonal y guay del Paraguay, dulcificar el paso del tiempo por nuestros cuerpos. O lo que aún es más grave, definiendo a los provectos de forma generalista con la frase “nuestros mayores”. Una acepción edadista que estigmatiza al colectivo mayor, ya que connota un sentido proteccionista y de pertenencia con la correspondiente pérdida de autonomía y entidad de los que pasamos de la sesentena.

En la primavera pasada tuve el honor de presentar en la Facultad de Medicina de la USC la ponencia de apertura en el congreso que anualmente, de forma itinerante, celebran los estudiantes de las facultades de Medicina de todo el Estado. Como no soy experto en temas relacionados con ese ámbito de conocimiento, decidí que lo mejor para captar la atención de aquellos jóvenes en la veintena, sería transmitir de forma osada y golfa algunas ideas relacionadas con la longevidad, desde el empirismo que da el haber logrado llegar a la vejez.

Cuatro fueron las ideas que conformaron los puntos cardinales de mi intervención. La primera, se centró en la concienciación sobre el edadismo tanto exógeno, es decir, los estigmas relacionados con la edad que provienen desde la sociedad, como el endógeno, cuando la persona entra un bucle internalizado de entrega total del tipo: esto “ya” no es para mií Como segunda propuesta continué haciendo hincapié en la necesidad de desarrollar un plan vital para todos los momentos de la existencia, más allá de la cronología de los individuos, junto a otro de contingencia orientado a diseñar el final de la vida.

En tercer lugar, como eran estudiantes de Medicina y muchos de ellos aún no habían decidido su futuro profesional, aproveché para hacer una sugerencia arriesgada bajo el eslogan “pon un geriatra en mi vida”. Al pronunciar esta frase sonó una carcajada generalizada, pero después de mi argumentación, desde el atril, puede observar alguna cara sorprendida e interesada. Mi propuesta consistió en sugerir lo siguiente: dado que la representación gráfica de la pirámide de población se presenta invertida, parece evidente que no deberíamos utilizar en la actualidad estrategias relacionadas con la asistencia sanitaria similares a las de épocas pretéritas, diseñadas para actuar sobre una una pirámide con una gráfica demográfica completamente distinta. Por ello, en ese foro tan especializado, yo –un neófito– me atreví a proponer que la Atención Primaria, a la vista del nuevo escenario etario, debería contemplar tres ámbitos: pediatría, medicina de familia y geriatría. Mi argumentación para la captación de vocaciones geriátricas en aquellos jóvenes aspirantes a galenos se basó en que en el futuro, a la vista de la ampliación de la longevidad, no les iba a faltar chollo, y ya como septuagenario, desde un punto de vista egoísta, porque si voy a una consulta de un geriatra donde los pacientes comienzan aproximadamente en la sesentena, con setenta, para ese facultativo paso directamente a ser un paciente jovencísimo, de unos 10 años, en relación con la asignación etaria que tiene encomendada. Mientras que, si me atiende un médico de familia, con la extensión de edades que cubre, para él o ella, frente al resto de pacientes en realidad sigo siendo un viejo. En cualquier caso parece que no he tenido demasiado éxito, porque el pasado mes de diciembre en la oferta pública de empleo que lanzó el SERGAS se convocaban 1.207 puestos de trabajo para el sector sanitario, de los que 121 eran para médicos de familia y no he visto ninguno específico dedicado a la geriatría. O sea, como se suele decir: mi gozo en un pozo.

La última y cuarta propuesta que hice a los estudiantes reunidos en aquel salón de actos de la Facultad de Medicina de la USC estaba inspirada en mi novela “El último concierto”. Así, para traerlos a mi terreno e involucrarlos en acciones concretas, les sugerí la creación de una Tribu Hereje intergeneracional desde donde, de forma militante, se puedan poner en solfa todos los convencionalismos y estigmas relacionados con la edad para que, participando unidos, podamos evitar la exclusión de los seres humanos más allá de cualquier estereotipo y acabar con el edadismo así como con cualquier tipo de discriminación etaria. Para ello, a la sazón de lo que hizo Moisés con las tablas de la ley o Lutero con sus 55 tesis religiosas, elaboré un decálogo hereje con la idea de alentar al compromiso social, a través de diez ítems que contemplan temas como la heterogeneidad, el edadismo, el gueto cronológico, la longevidad audaz, el hábitat, el plan vital o el aprendizaje del envejecimiento de la mano de la transferencia de conocimiento y la participación social. Todo ello dirigido a conformar una especie de contrato intergeneracional con el que construir un mundo para y con todas las edades.

http://www.latribuhereje.com