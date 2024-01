A través de la denominada Ley Ómnibus, el nuevo Gobierno de Argentina pretende “promover la libertad, la competencia y el aumento de la producción pesquera”. Para lograrlo dejará sin efecto la columna vertebral de la vigente Ley Federal de Pesca, que establece un sistema de reparto de cuotas y permisos basado en la salud de las pesquerías, el valor añadido a la economía nacional, las inversiones o el empleo generado. Requisitos con los que la industria gallega se ha mimetizado desde hace más de treinta años, erigiéndose en un pilar fundamental del desarrollo del sector. Con esa supuesta libertad por bandera el ultraliberal Javier Milei está dispuesto a enfrentar la oposición de todos los gobernadores patagónicos, el de Buenos Aires y los agentes sociales y económicos en pleno. Incluso a desautorizar a su ministro del Interior, Guillermo Francos, que esta semana se alineó con los mandatarios provinciales y las armadoras y asumió que la ley había que corregirla. El portavoz de la Casa Rosada, Manuel Adorni, tardó menos de 24 horas en echar por tierra el alivio: a la norma, al menos de momento, no se le toca “una coma”.

Fue un regate más en una semana de infarto para la pesca en Argentina, dispuesta a dar la batalla política y social en defensa de su futuro y contra la invasión de buques, léase asiáticos, que, según anticipan todos, propiciará este decretazo. Y, pese a la inmensa presencia de empresas de capital gallego en el país, y a la dependencia que como economía tenemos de las importaciones de proteína marina, un silencio atronador, o si acaso indiferencia, ha sido hasta la fecha la respuesta desde los despachos oficiales de Madrid.

Tampoco es que esa falta de reacción nos deba sorprender. Los antecedentes así lo auguraban. En la primavera del año 2012 el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, constituía un sanedrín ante la “ruptura del clima de cordialidad y amistad” entre “países amigos”. En el grupo estaban los titulares de Exteriores e Industria, José Manuel García-Margallo y José Manuel Soria, respectivamente. El motivo era de peso: la expropiación de YPF, filial de la energética Repsol en la misma Argentina. La respuesta diplomática, tanto pública como entre bambalinas, fue más que contundente.

En paralelo, a poco más de 2.000 kilómetros al sur de Buenos Aires, el mismo peronismo ejecutaba la misma acción contra una empresa asentada en la ciudad de Puerto Deseado: una ley declaraba de “utilidad pública y sujeta a expropiación” --mismos términos empleados con YPF—la filial de la centenaria Vieirasa. En este segundo caso, la pesquera viguesa recibió un idéntico silencio más absoluto por parte del Ejecutivo español y afrontó en solitario un proceso con tintes novelescos que finalmente sería declarado ilegal, con lo que pudo revertir casi en su totalidad.

Estos dos casos exhiben con claridad diáfana la indiscutible diferencia de trato que el sector de la pesca ha experimentado infinitas veces, y que hemos visto con naufragios como el del Dorneda, con el proyecto para la minería submarina en los caladeros de Namibia o los protocolos anti-COVID en flotas de larga distancia. Y que vemos ahora de nuevo con una propuesta, la de Javier Milei, que implica la ruptura, nada menos, de las bases de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982.

El estrambótico mandatario argentino propone no solo sacar a subasta internacional los permisos de pesca, sino dar acceso indiscriminado a flotas de todo tipo de pabellón sin el requisito de embarcar personal argentino o sin tener que descargar capturas en suelo local. Las compañías gallegas asentadas en el país se sienten también merecidamente argentinas, por su arraigo y apuesta estratégica, pero estamos hablando de grupos de máxima relevancia para la economía de Galicia y la soberanía alimentaria de toda la Unión Europea. Cuesta aceptar la indiferencia mostrada por el Gobierno español –tanto en público como en privado, hacia las propias pesqueras– si un decreto así pusiese en riesgo la continuidad de compañías tecnológicas, energéticas o financieras de capital español.

Es lo que hace esta norma extraordinaria de Milei, que amenaza con ejecutarla por un mandato presidencial (Decreto de Necesidad y Urgencia o DNU) si no tiene el visto bueno de congresistas y senadores. Compañías como Iberconsa, Nueva Pescanova, Profand, la propia Vieirasa, Wofco o Videmar no son huéspedes de paso en Argentina, no son meras extractoras de recursos de valor. Son empresas asentadas en el país, a base de inversiones y generación neta de empleo y riqueza, que han convivido durante décadas con estrictas y necesarias regulaciones para mantener los recursos en un estado óptimo.

Por más que sus barcos no utilicen pabellón español –esta es la base de la mencionada Convención de la ONU del 82--, son tan españolas como Repsol. Disponen de al menos 79 buques de pesca, más de 2.000 empleados directos, con los segundos sueldos más elevados de todo el país y que han realizado inversiones por más de 120 millones de euros solo en el último lustro. Su volumen de negocio rebasa de forma holgada los 400 millones.

Pero como empresas españolas han de ser consideradas tanto por el Gobierno como por el principal partido de la oposición, el Partido Popular, una formación política mayoritaria en el Congreso que no tuvo dudas a la hora de apoyar sin ambages a Javier Milei y que participó en su investidura con una delegación comandada por su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. Erigirse en el gran, casi único, partido de Estado implica reprobar aquellas políticas que pongan en riesgo la continuidad de actividades como la pesquera, por lejos que estén asentadas. Especialmente en el caso argentino, con una multitudinaria comunidad de origen gallego que padecerá, más allá de estas regulaciones relativas a la pesca, un severo recorte de derechos y el empobrecimiento de una inflación severamente alimentada por el peronismo y que cerrará el año por encima del 200%. La pasividad, o desidia, de la izquierda y la derecha es absolutamente injustificable. Su silencio les hace cómplices.

La justicia argentina ha frenado ya y de momento una de las andanadas de Milei, la de su reforma laboral, ejecutada vía DNU. Es un esperanzador precedente para la batalla que está librando la pesca en el país, de la que el capital gallego forma parte nuclear. No lo es, y no por habitual es menos desesperante, la dejadez de un Gobierno que no ha dudado, con coraje y en sintonía con la ONU, en reprobar a mandatarios como el israelí Benjamín Netanyahu o el norteamericano Donald Trump.

Por eso la ausencia de mensaje, sus silencios, reflejan su total indiferencia sobre un sector que es esencia misma de la historia de nuestro país, y al que, por cierto, no dudaron en recurrir cuando una pandemia mundial puso en riesgo la cadena alimentaria.