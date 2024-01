Cuatro Cosas

Avecilla no certifica el rumor según el cual los jacomitas acaben no concurriendo a las autonómicas del 18/F. Su jefe don Gonzalo, ya dijo que irían “a toda costa” y que propondría a su primer teniente de alcalde como candidato a la Xunta. Es verdad que la práctica totalidad de las encuestas y sondeos no le dan acta alguna, pero eso nunca se sabe. No sería la primera vez que el corregidor ourensano rompe pronósticos. ¿Eh?

Ourense, como casi siempre, es indescifrable ahora mismo en términos electorales. Ahora mismo el PPdeG tiene algunas dudas acerca de como votarán los baltarianos; los socialistas especulan sobre cuál de sus familias allí se llevará el gato al agua, y el único que parece con sólida perspectiva es el Bloque. El resto, seguramente, se limitará a mirar y dar tabaco. O sea, un triste papel. ¿No? La corte jacobea, en cambio, está repleta de optimistas. Todas las encuestas hasta ahora dan la repetición de una mayoría absoluta a Rueda, aunque –eso sí– con una leve pérdida de votos. El sondeo más favorable le otorga 41 escaños y el menos favorable 38. Pero ya se sabe que la demoscopia es como las armas: las carga el diablo. Los del Bloque y el PSOE tienen datos distintos: ganan ellos. Ojo... Mientras, los que no salen más que en una ocasión son los de Sumar. Le soplan a Anacleto que podría tener un escaño por la provincia de Pontevedra gracias sobre todo al tirón sindical. Pero a la vista de los primeros datos sobre el coste de la vida puede que ni así: ya empieza a notarse en el horizonte que se acabó la fiesta y que habrá que pagar más por todo. ¿Capisci?