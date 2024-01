Nace 2024 con nuevas ilusiones para muchos y tristes despedidas para otros. En Vigo tuvimos que decir adiós a nuestra Begoña Cantero, que llevaba ya más de un año sufriendo aunque con entereza (lo saben sus enfermeras) lo que no merecía tan amorosa persona. Se dice que cuando alguien se marcha para siempre todo son buenas palabras en su recuerdo y con Begoña no tengo más remedio que coincidir porque salen así del corazón y de mi memoria y con la seguridad de que serán avaladas una a una por quienes la conocían. De la dinastía de los Cantero Valverde que elevaron a los altares el histórico Mosquito y continúan en el Pigmalión, por el amor que deja estarán sufriendo mucho los suyos, su madre la popular Carmiña, sus hijos Gullermo, Alejandro y Begoña, sus hermanos Jose y Ana, su marido Ramón ... Generosa, alegre, buena amiga, y madre amantísima;, abrazadora, besucona, de gran corazón y sonrisa a punto, de hacerse querer . Lo avala esa pandilla suya irreductible que con humor se hacían llamar las jamonas por constituirse en tal espacio: Suna, Sonia, Cuni, Charo, Teresa, Doris, Paula... Se fue poco a poco siempre de la mano de los suyos y de gran muchedumbre fue la despedida en el tanatorio por el amor que dejó entre nosotros.

Teníamos As Marías, ahora As Lolas

Tenemos a Las Marías en la calle Real y desde ayer alas Lolas en la Calle Faustino Álvarez, 1, entre Gran Vía y el Castro. Los Reyes han traído a Vigo un nuevo espacio gastronómico de la mano de Marcos Oya Estévez y Avelino Pérez pero si el de As Marías se inscribe en una estética d e enxebrismo tradicional, este nuevo presenta un moderno diseño interior muy apto para nómadas digitales que buscan un espacio para dar rienda suelta a su creatividad, aparte de comer, claro está. Me cuenta Mela Iglesias, que les tutela en las redes, que se da la coincidencia de que las abuelas de los dos socios se llaman Lola, y de ahí su nombre. El arraigo con la familia, la gastronomía tradicional y el gusto por el vino, hizo que decidieran trasladar esa esencia a As Lolas, que desde hoy tendrán que demostrar lo que predican para su carta: las recetas tradicionales de las abuelas con la sofisticación de los mejores vinos cuidadosamente seleccionados. Desayunos y brunch, comidas y cenas... y hasta tienda de vinos. Esperemos que también tengan prensa para la espera.

Y de felicitación en felicitación

¡Uf, cómo presionan la pared abdominal estas fiestas! Tuve que cambiar inesperadamente de ciudad para la noche de Fin de Año, con lo que perdí la cena tradicional con mis amigos de Vigo pero gané salud porque llegaron al día de pie y por eso ahora aún andan acostados. La edad no perdona. Recibí felicitación del ex dire del Conservatorio de Vigo Tomás Camacho que, en vez de felicitaciones, me manda una grabación suya de Bach, Polonaise e t Menuet. Manolo Fontán, con quien compartí pupitres jesuíticos, alergólogo antes y ahora disfrutón en deportes como el golf, me escribe y desea que no me tengan que atender sus colegas. Le respondí ¡Viva la Resistencia! Creo que, tras los juguetes de Reyes, me escapo a Asturias con mi colega Paco García y su amada Isabel.