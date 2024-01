El mensaje de Fin de Año del señor presidente de la Xunta no ha suscitado sorpresa. Una vez conocida la fecha de las elecciones lo único que faltaba era una explicación suficiente del motivo para el adelanto, y eso no se ha producido, al menos desde una opinión personal. Y no hubiera sido malo que don Alfonso concretase sus intenciones en algo más que “mantener la continuidad”, objetivo tan lógico que parece innecesario. Ocurre que su señoría apenas recordó cosa distinta a lo que hasta ahora ha venido haciendo, con el mérito consiguiente, pero también con cierto margen para la crítica.

A Galicia le falta todavía un cierto plan estratégico que ayude a poner las cosas en su sitio y las bases de un desarrollo económico y social más necesario cada día que pasa. Pero sobre todo lo que este reino urge es encontrar un modo de convivencia con un Gobierno, el central, que no está por la labor. Y no parece necesario mencionar los choques entre ambos –el central y la Xunta– que se han repetido durante todos estos años. El “no es no”, patentado por don Pedro Sánchez, se ha seguido a rajatabla cuando Moncloa abordaba asuntos de inversión para aquellas comunidades que no habían votado PSOE o cualquiera de sus socios convenientes.

La práctica política de las coaliciones, primero con podemos y después con Sumar no han servido más que para radicalizar posturas en la calle y en las instituciones, a la vez que crear desigualdad anticonstitucional entre los habitantes de este país. Ahora la Xunta afronta un nuevo desafío: el modelo de financiación autonómica que tiene en su magín el jefe del Gobierno. Y de eso debería haberse incluido siquiera una cita porque cualquier plan de futuro o de presente tiene que contar con las garantías precisas para que pueda cumplirse. Y, de momento, no es así.

En definitiva, este Antiguo Reino, aparte de otra estrategia, tiene que buscar y aplicar una nueva táctica. La actual a base de enfrentar y protestar –aun con toda razón– las decisiones del gabinete de Sánchez no da resultado. Por eso se cita como necesidad un cambio, no para agachar la cerviz y decir “amén” a cuanto se proponga, sino para hacer saber a quien lo necesite que Galicia no es fácil de convencer cuando no hay argumentos y es mucho más difícil aún que se la compre con bagatelas.

Así pues, el mensaje del presidente Rueda ha sido sensato pero en cierto modo también superficial. Cuando alguien se presenta a unas elecciones desde el poder, es lógico que aspire a la continuidad, pero ese es un concepto muy relativo. Un gabinete que como el de la Xunta tiene ya catorce años largos de experiencia, con leves retoques, llega un momento en que puede aburrir al personal, y eso es lo peor que le puede pasar a quien preside un ejecutivo. Por eso, en el mensaje, se detecta –desde un punto de vista particular– demasiada calma, demasiado sosiego. Algo que no es malo pero que casa con dificultad con las necesidades de las gentes del común. Una gente que, en definitiva, aspira a vivir con tranquilidad y con fórmulas adecuadas para resolver sus problemas. Pero esas fórmulas hay que explicarlas muy bien.