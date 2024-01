Cuatro Cosas

Bueno, vamos a ver: ¿y los demás nacionalistas que no son del Bloque, que van a hacer el 18/F? Avecilla cree que no tirarán la toalla, y como aún queda plazo, es posible que se llegue a algún tipo de acuerdo siquiera para salvar el tipo. La verdad es que lady Ana tiene el control muy bien amarrado, pero en ese mundo las sorpresas de última hora no pueden descartarse. Así que ojo...

Las mareas se lo están pensando, pero después del chasco de Sumar y Podemos algunos de sus jefes no ven claro el camino a seguir. El problema va a estar en la cosa financiera porque a estas alturas la caja está más vacía que la barriga de Carpanta. Por lo tanto, conseguir patrocinios es una aventura mucho peor que presidir el Ejecutivo autonómico. Y ya le llega. A esperar: es lo que toca. Jo. Por lo que le cuentan a Anacleto la moral no anda muy alta en la cofradía de los fieles difuntos. Y no solo porque ya no queda cash, sino porque el crédito tampoco fluye como antaño. Y así no hay quien viva sobre todo ahora que los municipios tampoco son lo que eran, y ya casi nadie se pelea por asumir la cartera de Urbanismo, que era la fructífera. Así que alguien tendrá que ir a la beneficencia. ¿Eh? Estas cosas de la liquidez no son nuevas, pero en los viejos tiempos había políticos que tenían amigos en los bancos, y siempre quedaba hilo para un roto o un descosido. Pero todo eso pasó a la historia: ahora mismo hay formaciones políticas de nombradío que se financian con donaciones. No son muy anónimas pero tampoco dan muchas pistas. ¿Capisci?