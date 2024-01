Cabodano de Lugrís

Urbano Lugrís, inxenio poderoso do onirismo plástico galego, morreu a noite de nadal de 1973 no Hospital Municipal de Vigo. O seu enterro na grande cidade atlántica, tivo algo de marxinal e de desolador, como recordaba Curros o de Añón en Madrid. Era un día de galernas escampadas e de viruxe en Vigo. Aprezáronse poucos asistentes, alén de heteroxéneos. Estaban os amigos máis próximos. Unha parella de aspecto ácrata, el e ela de gabán preto, depositaron un mangado de flores no burato do nicho, antes de este ser selado. Chegaba un estrépito alarmado de gavotas.

" Na Coruña e no Vigo onde acabou os seus días, viviu fecundas horas de creación e de sociabilidade"

Na miña memoria renaceron entón versos ou fragmentos de verso portugués: “Nas nossas ruas, ao anoitecer,/ Há tal soturnidade, há tal melancolia, / Que as sombras, o bulicio, o Tejo, a maresia, / Despertam-me um desejo absurdo de sofrer”.Palabras, estas, de Cesário Verde que eu lle ouvira recitar con voz profunda a Lugrís na taberna de Elixio. Urbano era fillo de Manuel Lugrís Freire, escritor e figura notábel do nacionalismo da Irmandade da Fala da Coruña. Na biblioteca paterna zugou desde neno e memorizou moreas de textos poéticos galegos, casteláns e portugueses, que despois recitaba, sonoroso e enfático, en tertulias e xuntanzas amicais. “Eu son o novo Bardo!”–podía proferir, con voz de treboada, Urbano Lugrís en calquera intre. E semellaba fachendoso do seu don declamatorio. Eu gardo memoria de algo que abaneou o meu ánimo adolescente. Foi cando lin en ‘Atlántida’, espléndida revista dirixida por Mariano Tudela, uns versos casteláns de Lugrís en recordo de Jules Verne. Pouca poesía propia nos legou Urbano Lugrís, maiormente en castelán. Copiosa é a súa obra plástica, sen embargo. Unha e outra dimensión callaron nun surrealismo non sectario nin teórico senón vivencial e ligado ao universo galego e oceánico. No capítulo VIII de ‘Vinte mil leguas baixo os mares’, e baixo o título de ‘La baie de Vigo’, o autor, despois dunha exclamación (L’Atlantique!) fai un canto ao noso océano que nos impresiona pola elocuencia.

"Bragado fai un chamamento á celebración do aniversario da morte de Lugrís con actos de releve na cidade de Vigo. Eu quixera unirme a esa petición e permítome suxerir unha exposición no espazo do MARCO"

Lugrís foi, en vida, ártabro e máis turonio. Ou sexa coruñés e vigués. Na Coruña e no Vigo onde acabou os seus días, viviu fecundas horas de creación e de sociabilidade. Manuel Bragado fai un chamamento á celebración do aniversario da morte de Lugrís con actos de releve na cidade de Vigo. Eu quixera unirme a esa petición e permítome suxerir unha exposición de Urbano Lugrís no espazo do MARCO como enlace cos actos que, seguramente, serán organizados na Coruña natal do artista que soñou formas que entraron a facer parte dos nosos soños.