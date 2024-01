Ahí les veis, prietas las filas, recias marciales tras ser por quinta vez el primer grupo vigués de bañistas que recibieron el nuevo año lanzándose a las aguas de la ría en la playa de Bouzas (José Manuel Mosquera lo hace solitario en la de Samil). Y mientras, nosotros arrebujados entre sábanas. Ellos son Marcos Alonso, el ruso Kiril Zhurovich (en Vigo por amor), Marcos Carrera, Io Ojea, el cantante Germán Fandiño (alias Tony Lomba), Ramón Alonso y Miguel Dourado. ¡Honor y gloria a estos reyes del ‘striptease’ invernal y marino!

Se fue Moncho González Pombo

El año nuevo nos llevó con 96 años a uno de los nuestros, esos vigueses que desde mediados del siglo pasado y casi la nada contribuyeron a edificar el Vigo comercial e industrial: Ramón González Pombo. Ya en mi adolescencia conocí y empecé a admirar a este luchador hijo de militar asturiano destinado en Vigo que se distinguió en el ámbito comercial por las ferreterías que llevaban su nombre en Camelias, Urzáiz, Constitución... de las que ahora es heredera la mayorista Maferga, cuya presidencia ostentaba. En el industrial, fue a finales de los 50 fundador con Antonio Vega de Vega y González de construcciones metálicas, que con la llegada de Citroën creció y se diversificó como Viza Automoción, especializada en armaduras de asientos y heredadas en la dirección por sus hijos, Antonio y Ramón también, que la siguieron ampliando por otros países hasta su venta en 2019 al Grupo Magna. ¡Cuántas veces charle con Moncho y su inseparable mujer, Chelo Suárez, en el Capitán, donde comían con asiduidad y cuyo fallecimiento hace dos años le supuso un golpe irreparable. Cordial, tertuliano, bienhumorado, en el mundo laboral se le reconoce como incansable trabajador, comprometido, de lealtades inquebrantables. Adiós a un vigués de pro.

¡Aléjate, lluvia, de los Reyes Magos!

Pero la vida sigue y digo yo que, pensando en nuestros pequeñuelos, no queda sino hacer rogativas para que no llegue a la cabalgata de Reyes este tiempo húmedo, frío y lluvioso que nos encierra en la casa. Tenemos santos para pedir la lluvia pero no sé si existe alguno para que marche, a no ser que el alcalde Caballero, que tiene el don de la ubicuidad, añada otro desconocido e intervenga el tiempo haciendo un milagro para que salgan las 5 carrozas municipales entre otras muchas, las 14 animaciones de grupos, las bandas, los teatros móviles... Podrían sus concejales festivos, Patricia Rodríguez y Ángel Rivas, hacer una contradanza de la lluvia poniendo mucha fe, que mueve montañas y deben intentarlo todo por el pueblo que representan. Y si no, Marta Fernández Tapias, cuyo partido es mas de Dios y nunca se sabe. Unas 500 personas contratadas para animación y seguridad esperan expectantes que su trabajo no quede empañado por al agua, y miles de vigueses por si la ilusión infantil no sea respetada por Zeus, dueño y señor de nubes, lluvia y truenos.

Marta, la pieza áurea de Oroza

Se notaba que faltaba algo crucial, no declarado, en este rompecabezas Oroza posmortem integrado por una activa asociación cultural que lleva su nombre, una exposición de disidentes en el Museo del Mar, un hija que reaparece.... Faltaba la presencia de la mujer que tantas veces vimos acompañándolo, a la que yo conocí en casa de Pedro Solveira cuando éste vivía con mujer tan singular como Mary Carmen Filgueira : Marta Filgueira, hija de esta, la dama inquietante de delicada factura con la que vivió. Y ayer apareció en nuestro periódico.