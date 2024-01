Una mala noche la tiene cualquiera. Esa que te pasaste con la cena. O cuando el bebé no te deja pegar ojo (el tuyo o el de los vecinos) y al día siguiente toca rock n’ roll en el curro. También aquella con tremendo catarrazo encima. Una mala noche te puede tocar. Por ejemplo, A Coruña la tuvo hace escasos días. Sí, toda la ciudad el día de Nochebuena tuvo una Malanoche. Fue mala para quien empuñó la hoja afilada que atravesó con acierto el cuerpo de Yoel Quispe y lo mató. Fue mala para esa “pandilla basura” que en manada, a la caza, siguió, derribó y quizás rió el festín sangriento. Fue mala para los padres de toda esta troupe, para sus abuelos, para sus colegas, para los vecinos del edificio y el señor del bar de abajo. Fue mala para sus profesores que nunca imaginarían tal cosa de aquel chaval vivaracho. Tantísima gente detrás del filo. Algunos ocultándolo, otros temiendo que esto iba a pasar y la mayoría mirando para otro lado –sin más– porque solo pasaban por allí, no va con ellos. Si estos son multitud, los que lloran son legión. Fue Malanoche no, terrible noche, para quienes –sin creerlo– ven morir a su hijo, a su amigo, a su colega. Es obvio que Nochebuena fue mala para todos.

Ya sé que ahora los del “mire usted” vendrán diciendo que esto lo resolvían ellos con más policía, más vigilancia, más control. En un pispás lo dejaban finiquitado. “Ni pasear tranquilo se puede, oiga”. Un clásico. Solo que a veces –“que jodida es la vida”, susurra riendo la parca– los deseos se cumplen y tampoco mejora mucho el asunto. Justo al día siguiente, hubo eso, más policía y ...otro cadáver que enterrar. Que no, que esa tampoco es la receta. Contaban que en este segundo caso, el fallecido llevaba varios días alterando el orden. La lectura rápida te lleva al “pídechas o corpo” y es tan incierto como triste. Tan solo hay que rascar un poco la superficie para percibir que ese pobre diablo era un enfermo, un loco que se encontró con el plomo policial antes que con la plata. Malanoche. Desconozco qué falla cuando eres capaz de dejar tieso de un par de cuchilladas a un igual. ¿Cómo construyes la realidad después de eso? ¿Piensas que no ha ocurrido? ¿Enajenación temporal? Quizás explicarlo todo con alcohol y drogas sea lo más barato. Asunto zanjado y el público tranquilo. Por el contrario, si de verdad queremos resolverlo, y evitarlo, empecemos por la educación, por dotar la sanidad y mejorar los servicios sociales. Además, a esa parte silenciosa de la sociedad que piensa que esto no va con ellos, debemos recordarles: “Te confundes, chorbo” .