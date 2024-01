La (des)confianza

Es muy posible que alguien diga que siete mandatos consecutivos son demasiados mandatos, del mismo modo que no pocos se extrañarán de que en tan largo periodo nunca haya dispuesto su titular de mayoría absoluta en la corporación que preside. Detalle éste que no lo deslegitima en absoluto para ejercer la alcaldía de Pontevedra –es el caso de don Miguel Anxo Fernández Lores–, sobre todo si se tiene en cuenta que ha sido cabeza de la lista más votada en algún momento y siempre contó con apoyos para no sufrir demasiados sustos. Hasta ahora: rechazados los presupuestos para 2024, el señor alcalde plantea someterse a una moción de confianza, cuya característica es que de perderla no implica censura ni dimisión. Aparte de que su teórico aliado, el PSOE, cuyos votos le dieron el cargo, ahora le aconseja que no corra riesgos.

En realidad, el caso de la ciudad del Lérez es un ejemplo esclarecedor de hasta qué punto es absurda la política de pactos entre fuerzas antagónicas. En el caso de la capital de la provincia el asunto tiene ribetes de chusco, porque si se opta por la moción de confianza los socialistas caerían en contradicción con su voto negativo a las cuentas de la ciudad; voto éste que ya significó no confianza, sino desconfianza. Por otro lado, ir a la censura –con los votos de PP y PSOE saldría adelante– equivaldría a reconocer que Iván Puentes y su escasa hueste o se equivocaron al hacer a Lores alcalde o este le tomó el pelo a fondo. Como casi todo el mundo sabe el problema surge tras la negativa de don Miguel Anxo a la reapertura al tráfico –si quiera en una sola dirección– de un paseo céntrico clave para agilizar la vida comercial y el tránsito de vehículos por el centro de la ciudad. Su aliado y oponente, Puentes, denunció el incumplimiento de un pacto para abrir esa vía pero sin éxito. Incluso PP y PSOE llegaron a votar juntos para forzar al gobierno local a que cumpliese lo prometido. Otra maniobra saldada sin éxito. Quedó dicho en el introito, y a modo de opinión personal, que siete mandatos consecutivos al frente de una institución son demasiados. Algunos, los más audaces, quizá se sientan tentados a comparar ese tiempo con el de las dictaduras, pero se equivocarían. El problema no es de democracia sino de como se aplica: veintiocho años en el poder local producen un resultado negativo: implica el riesgo de que quien ejerce en nombre de una ciudad se considere no un gestor sino un propietario. Y no es la primera vez que esa acusación se oye y se reitera. Aparte de que proporciona un enorme margen para cometer otros errores. Más aún. Los pactos locales entre fuerzas antagónicas, por más que se proclamen “progresistas” se basan en una premisa falsa: la de que para gestionar bien hay que disponer de una mayoría estable. No es cierto, y no solo por el antagonismo programático de los supuestos aliados sino sobre todo porque olvidan demasiadas veces que las elecciones las gana un tercero al que se deja en la estacada sin tenerse en cuenta para función alguna. Habrá que esperar por lo menos hasta el lunes para conocer el final de esta historieta. Lo más probable es que Lores, un hábil regateador, se lleve el gato al agua y deje las cosas más o menos como están ahora. Algo que, por cierto, demostraría que sus adversarios no abundan en ideas.