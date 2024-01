La lógica (ilógica)

La coalición –fallida– entre los minúsculos partidos políticos de la izquierda no nacionalista y radical era esperada e incluso algunos dirían que lógica. Tal como están ahora mismo las cosas –y aparte las encuestas, aunque no parecen atravesar su mejor momento– es difícil que Sumar, casi en soledad, repita los resultados de las generales de julio pasado. Entre otras muchas razones porque Galicia es diferente en las distintas elecciones, como está más que demostrado. Por eso se ha citado la lógica como elemento de cohesión entre las huestes de la señora Díaz y lo que queda de Podemos aquí, que no es mucho, y el añadido de Esquerda Galega, que tampoco es demasiado en número de votos en estos últimos tiempos.

La coalición era imprescindible para intentar un lugar en el Parlamento, aunque ya se habían cuidado los estrategas de Sumar de reservarse la cabecera de lista en A Coruña y Pontevedra, provincias donde puede tener alguna posibilidad, mientras que EG ni siquiera llegaría en solitario a superar el cinco por ciento en cualquiera de las cuatro provincias. Un pacto posterior a las elecciones resultaba, en circunstancias como las que vive ahora mismo Galicia, una decisión poco inteligente, cuando probablemente ya no habría algo que pactar. Expuesto todo lo anterior –que es opinión personal, claro– y por más que parezca contradictorio, procede añadir que la lógica política que se veía en la coalición podría considerarse desde otra perspectiva como “ilógica”. A partir de una sola reflexión: que el movimiento Sumar, que encabeza la señora Díaz, con doña Marta Lois como candidata, contase con Podemos, que acaba de apartarse en el Congreso y es objeto de descalificativos, parece absurdo. Y la única explicación razonable es que, en la realidad, UP, aquí, estaba ya “muerta”, aunque no enterrada. Y podría servir –como mucho– para hacer bulto. (Claro que, puestos a hablar de ilógica, el summum podría haberse concentrado en la actitud del fundador y, en apariencia al menos, guardián de las esencias de Podemos, que es don Pablo Iglesias. Convertido también en una especie de telepredicador, ha solicitado públicamente a los simpatizantes que aún puedan quedarle en Galicia que voten al Bloque. Naturalmente, está en su derecho, pero resulta extraño que, como mínimo, esa petición no fuese acompañada de una expulsión de las siglas para quienes incumplan las instrucciones de la organización. Como se ha hecho da la impresión de que don Pablo ya no es el que era y de que UP ya no puede durar mucho.) En fin, que sobre la lógica y la ilógica de la política que se hace hoy en da en estos reinos de España –incluyendo éste, desde luego– habría material para una enciclopedia. Incluso para preguntar y preguntarse qué hace lo que queda de Esquerda Galega del brazo de quienes hasta hace muy poco fueron sus camaradas y ahora –al menos en las Cortes– son “tránsfugas”, como dijo alguno de sus compañeros del PCE, y con la señora ministra, que por donde quiera que ha pasado ha dejado más problemas que soluciones. Claro que, bien mirado, de no funcionar así el conjunto, el panorama sería muy aburrido.