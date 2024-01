Promesas, palabras...

Menos mal que en esto de las promesas, y las palabras que anuncian una intención o un proyecto, determinados gobiernos y sus servidores nunca se cansan. Afirmación que tiene sólo una interpretación satírica porque la realidad, como saben perfectamente las gentes del común –y las otras– en esta tierra-, es la contraria. Muy pocos de los compromisos adquiridos, verbales o escritos, se han cumplido en estos últimos años. Algo que no es difícil de demostrar y que resulta peor aún que la débil –por utilizar un término suave– voluntad de otros anteriores para dar a Galicia lo que a Galicia corresponde.

Es muy posible que, en el marco de la política actual, quienes respaldan ciegamente la actuación del equipo que preside el señor Sánchez discrepen de cuanto se expone e insistan en algo que ya se ha reconocido: que otros ejecutivos anteriores, entre ellos un par del PP, tampoco se distinguieron por su apoyo a las justas reivindicaciones de este lejano noroeste en el que se ubica esta tierra. Pero es difícil hallar argumentos para negar que a la hora de los incumplimientos éste se lleva la palma. Lo que podría incluso agravarse si se considera que pocos han dispuesto de tanto dinero para ayudas, subvenciones y regalos que bastantes observadores llamarían “clientelares”.

En todo caso puede citarse algún ejemplo muy reciente que sirva para reforzar la opinión que se expone acerca de promesas y palabras que, si no se las ha llevado el viento, casi nadie sabe cuándo y cómo se cumplirán. Precisamente FARO acaba de publicar dos informaciones que respaldan, al menos desde un punto de vista particular, lo que se deja escrito y podría servir de reflexión a los candidatos cumplirá la supuesta rebaja en el peaje de la AP-9, prometida por el Gobierno al BNG y reiterada por el candidato socialista al 18/F. La otra, a la “inauguración” de la A-6, aún en obras tras muchos meses después del desplome de uno de sus viaductos.

En lo que respecta al peaje en la Autopista del Atlántico, este periódico acaba de publicar que por parte de la concesionaria se decidió otro “tarifazo” que aumenta el peaje en más de un seis por ciento. Y lo hace precisamente en un momento en el que Audasa alcanza cotas históricas en materia de recaudación. Cumple recordar que el Gobierno prometió al BNG a cambio de su voto, una rebaja “sustancial”, entre otros objetivos. El segundo ejemplo, también en FARO, habla de que la Autovía del Noroeste se abre ya al tráfico, pero en una sola vía a causa de que las obras aún no terminaron. Cumple recordar que se habló de “reabrir la autovía” a primeros de este año. Palabras y promesas que ahora podrían discutirse, claro.

En todo caso, es preciso insistir en la importancia que para Galicia tiene no ya que se anuncien obras o proyectos necesarios o ilusionantes, sino que resulta imprescindible que se cumplan. Y es lástima que después de tantos años, unos cuantos objetivos infraestructurales están sin completar o ni siquiera se han iniciado. Insistir en ello no es criticar a un solo gobierno, sino a todos los que han sido en los últimos cuarenta y cinco años y que han dejado los deberes sin hacer. No parece que sea preciso citar los nombres de sus presidentes: están en la memoria. La histórica y la democrática.