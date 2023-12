Sesenta años de trabajo artístico le contemplan desde aquella etapa inicial en que ya manifestaba sus pulsiones artísticas como escaparatista (desde El Corte Inglés a Harrod’s) hasta esta magna exposición que tiene en el presente en la Ciudad de la Cultura. Pintor más que nada pero también escultor como muestran esas piezas suyas de gran envergadura en las calles Aragón y Rosalía de Castro. Un largo recorrido desde aquellos años 60 por el que transcurre una memoria próspera en experiencias como aquella etapa de París y el encuentro con los expresionistas, que siempre añora. Enorme arsenal de amistades entre grandes artistas, incontables exposiciones aquí y allá, reconocimiento consolidado y un lenguaje plástico que lo singulariza en el que suena triunfal la música.

Foto Augusto Rodríguez

Los baños fríos de Mosquera

No me lo creo, bañándose en Samil casi cada día, haga frío o calor, en esa playa de la Punta. Hablo de José Manuel Mosquera, vigués ya jubilado y bien conocido por los numerosos amigos que ha ido acumulando en sus 65 años de vida. Mosquera nos da por whatsapp su bienvenida cada mañana al nuevo día, y nos emite incluso sus bendiciones y gracias a Dios por esa fe que le ha surgido desde una experiencia terminal de la que, como se ve, salió vivo aunque por los pelos. Lo que no sabía uno es que, aparte de esta terapia religiosa, para quietud de su espíritu tenía por costumbre para la salud de su cuerpo ese baño casi cotidiano antes de comer en las aguas de Samil, como ayer mismo. Es hijo de Manuel Mosquera y Teresa Mera, él cajero en vida del Banco Hispano Americano que cantó Sabina, pero sus abuelos eran patrones del Berbés con familia vinculada al mar de largo y debe ser que algo le ha quedado de tal genética: como ni pesca n tiene barco porque lo suyo ha sido la atención a la tercera edad, se lanza a las aguas de cuerpo presente cada día. Ahí en la Punta, recibirá también el Nuevo Año, seguro.

Y el Fin de Año del Twenty

Escribo de mañana del viernes, unas cuantas horas después de la fiesta Fin de Año del Twenty. Y no tengo resaca del Brut Nature Mar de Frades que tuvimos en la mesa. ¡Vaya fiestón montó Carlos Viqueira con los suyos, del que os daré la foto más estelar de la noche cuando vuelva el martes! En el hall de entrada la recepción era un lujo para la mirada, entre varones bien puestos y espléndidas damas que te daban una bienvenida triunfal. copa en mano. Besos y abrazos, choques de manos por doquier, ambiente cálido y cuerpos en movimiento al ritmo de la música (estaba Ronko Salva para vigilarla) cuando, sobre las 11.30, el ínclito Carlos Veleiro dio las palabras de bienvenida y paso a la voz escultural de la cubana Diana Tarín respaldada por el saxo Diego Caride. A la 12, campanadas por fortuna sin uvas, y las palabras vibrantes del alcalde Caballero que no estaba pero estaba, celebrando los 25 años del Twenty y dejando claro que lo haría también los 25 próximos desde la alcaldía. Luego, lo propio de una fiesta sin parangón en Vigo que se repite y triunfa cada año. Cuánta gente conocida, cuánta querida y cuántas historias personales arracimadas en una sola fiesta, prestos los ánimos a la alegría, al gozo redentor del encuentro, de la música y la risa. Es viernes y no tengo resaca Twenty. Se pierden las maneras.