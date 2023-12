Cuatro Cosas

En vez de una presentación pareció un funeral. Se refería avecilla al acto oficial que dio a conocer el pacto de Sumar y Podemos, que presidió Yolandinha y confirmó a Marta Lois como candidata a la Xunta. Algo más de 50 personas –entre curiosos y entusiastas– acudieron a un hotel en el que no hubo pitanza, a pesar de la escasa afluencia que abarataba los costes. Mejor para la tesorería común...

Lo peor para la coalición no es la escasa afición, sino las encuestas. Con suerte, les da un acta y con milagro, dos, pero los que entienden de estas cosas dicen que es una quimera. El pájaro, no obstante, recuerda que el escudo protector de la ministra Díaz sigue siendo el bien remunerado gremio sindical. Y ese apenas falla, aunque las facturas que remite son pantagruélicas. Pero poco transparentes...

Entre tanto, los forofos podemitas aún no se han percatado del truco “sutil” de los sumandos: se reservan, los yolandinhos, los números “1” de A Coruña y Pontevedra. Es decir, los únicos en los que las encuestas les otorgarían, con mucha suerte, escaño. En las demás no rascarían bola: de ahí que sacrifiquen a Podemos en el ara del martirio. Es un modo particular de tener sitio seguro en la cofradía de los fieles difuntos. ¿Eh?...

No es de extrañar, porque de tonto no tiene un pelo, que Pablo, Pablito, Pablete excomulgue a los “aliados” gallegos y recomiende el voto al Bloque. La cuestión está en cuántos fieles le queda aquí, entre otras razones porque apenas tienen audiencia sus programas radiotelevisivos. Lo más interesante de cara al 18-F será saber no solo quién gana las elecciones, sino quién las pierde, porque el farolillo –rojo– se lo disputarán los de aquí. ¿Capisci?