Desde el más absoluto respeto a las decisiones del Tribunal Supremo, y también la admiración con la forma en que sus magistrados se enfrentan al fanatismo radical de algunos/as diputados/as –los/as portavoces de Junts, la derecha catalana–, procede alguna observación. En concreto, tras el fallo en el que rechaza la petición de un colectivo de víctimas y familiares de la catástrofe ferroviaria de Angrois para abrir una nueva investigación acerca de las causas y los responsables últimos de aquella tragedia.

Esos afectados manifestaron ya su disconformidad con la decisión del Alto Tribunal, y no son pocos los que aquí en Galicia comparten ese desacuerdo. Sobre todo, quienes asistieron o siguieron de cerca la vista oral ya celebrada y aún pendiente de sentencia, que podría publicarse en el primer trimestre del próximo 2024. Un largo periodo de espera que demuestra la complejidad del asunto y probablemente la dificultad de una juez ejemplar para emitir una sentencia.

El desacuerdo con la decisión que rechaza otra investigación se origina en que el fallo afirma que “la regulación de la Comisión investigadora de accidentes garantiza su independencia”. Y así podrá ser en Derecho, en la teoría en la que se apoya el Tribunal, pero que en la realidad práctica, y por lo visto y oído durante el juicio a testigos y técnicos de Adif y de Renfe, no da la impresión de que la tarea de aquella Comisión fuese del todo certera. Dicho de una forma suave. Y algo de eso debió considerar el Parlamento europeo cuando reclamó una investigación independiente.

Aparte de que el hecho de sentar en el banquillo solamente al maquinista del tren siniestrado y a un ex alto cargo de Renfe, y por mucho de lo dicho en el juicio –aparte de ni siquiera llamar a declarar a los ministros responsables de ese departamento–, se pone en solfa y obliga a entrecomillar la “investigación” llevada a cabo por la Comisión oficial. Por eso el colectivo que reclamó solicitaba otra investigación: la que cita el Supremo emitió un dictamen muy parecido a las Comisiones de las Cortes; sirven para hacer ruido pero dan pocas –o ninguna –nueces.

Este asunto no debiera mantener dudas, de modo que habrá que esperar recursos de familiares y víctimas, que no se conformarán con menos de lo que la UE, a través de sus parlamentarios, reclamó ya hace demasiado tiempo. Angrois se ha convertido en una tragedia que no sólo se llevó la vida de muchas personas y afectó para siempre las de otras más, sino que deja dudas e incluso miserables interpretaciones de las intenciones de víctimas y familiares. Y no se lo merece, como tampoco Galicia.