Nun ano difícil coma este no que os prezos subiron tanto que moitas familias se ven nunha situación de especial vulnerabilidade, promover unha iniciativa como a XXXVII Operación Quilo convértenos nunha cidade solidaria que “quilabora” para axudar a quen máis o precisan.

Unha vez pechada esta edición e entregados todos os 7.960 kg de alimentos, 5.600 kg de xoguetes, 7.200 kg de roupa e 10.414 € cos que se compraron alimentos de primeira necesidade, só nos resta agradecer a xenerosidade de todas as persoas que “quilaborastes” con nós para encher de luz e esperanza os fogares das 3.977 persoas atendidas desde as 21 Cáritas parroquiais coas que colaboramos neste Nadal de 2023.

Grazas ás 378 mozas e mozos e 883 persoas adultas que vos implicastes directamente en facer posible esta Operación Quilo e grazas ás persoas que desde Cáritas atendedes estas necesidades durante todo o ano e entregades este “extra” noso no Nadal.

Un agradecemento especial á cidadanía ourensá por todas e cada unha das vosas mostras de solidariedade. Grazas a: Quen doastes o voso “peso en quilos”. Quen nos permitistes colocar carros nos supermercados e petos nos establecementos comerciais. Quen os fostes enchendo de maneira anónima con quilos de alimentos ou moedas. Quen doastes xoguetes, diñeiro e roupa depositándoos nos diferentes puntos de recollida ou vía bizum. Quen desde unha entidade, club, asociación deportiva, salón de peiteado, farmacias e negocios recadastes alimentos ou xoguetes e vos implicastes de maneira activa na Operación Quilo. Quen desde o pequeno comercio doastes produtos para a cesta de Nadal cuxo sorteo permitiu recadar diñeiro para comprar alimentos. Quen comprastes rifas para o sorteo da cesta. Quen ofrecestes o voso servizo como hostaleiros ou traballadores para recadar alimentos ou diñeiro. Quen desde Faro de Vigo e outros medios de comunicación fostes transmisores e dinamizadores da campaña, facendo visible o compromiso social das ourensás e ourensáns e tamén a cara máis comprometida das mozas e mozos. Quen como familias nos apoiades e confiades en nós para educar as vosas fillas e fillos na sensibilidade e na acción solidaria, porque elas e eles serán as persoas sensibles e solidarias do mañá. Quen dedicastes o voso tempo a “quilaborar” recollendo e colocando alimentos, preparando xoguetes, visitando establecementos e empresas, difundindo a campaña…

Finalmente, grazas, de corazón, a todas e cada unha das persoas que cada ano dedicades tempo, esforzo, ilusión e compromiso no deseño, desenvolvemento, seguimento e peche da campaña… A todas e todos, GRAZAS!

Contigo, con vós, o soño do compromiso faise realidade no Nadal desde 1987.

*Coordinador da OQ 2023