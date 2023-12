Cuatro Cosas

El éxito publicitario de estas Navidades, según le comentan a avecilla, es el vídeo –aparece en las redes sociales– en el que O Noso Presidente, reforzado con una voz en off, recorre en su autobús diversos lugares de la geografía, con comentarios que demuestran el buen humor que parece reinar en el territorio Popular. Y además, felicita las fiestas a todos, lo que puede aportar votiños. O eso esperan. Ojito...

Un amigo del pajarillo cantor le comenta que por primera vez en cuarenta años la intelligentsia que se le supone natural a los fontaneros del PPdeG empieza a despertarse. Le costó, eso sí, casi ese medio siglo citado, pero ya dejó dicho el refrán lo de que “más vale tarde que nunca”. Aunque no se pudo evitar el malévolo comentario según el cual “el milagro fue posible gracias a la (inteligencia) artificial”. Manda caralho. ¿Eh?

Bueno, va, vale: Anacleto, que no suele dar puntada sin hilo, está convencido –los datos se los aportan sus agentes infiltrados en el mundillo demoscópico– de que el buen humor que existe en la corte jacobea está relacionado con las encuestas que manejan, aunque saben que las carga el diablo. Y quien lo dude le puede preguntar a O Noso Ex, que tiene la experiencia de lo ocurrido el 23-J. ¿No?

(Avecilla, de muy buena fuente, aporta detalles. Por ejemplo, que la posible –pero no probable– pérdida de votos PePeros en Ourense se verá compensada con el aumento en el suroeste. Las dos ciudades más grandes –como ocurrió en la·Operación Diputación, anticipada por avecilla y de la que no se enteró alguno/a de sus culpables–. Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Capisci?)